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Boğa Burcu Sezonu Açıldı: Önümüzdeki Ayda Şansın Kapılarını Aralayacak 4 Burç!

Boğa Burcu Sezonu Açıldı: Önümüzdeki Ayda Şansın Kapılarını Aralayacak 4 Burç!

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.04.2025 - 16:36

Güneş’in Boğa burcuna geçişiyle birlikte doğanın ritmi kadar bireysel hayatlarımızda da yavaşlama, istikrar ve güven temaları öne çıkıyor. 2025 Boğa sezonu, maddi konular, ilişkiler ve uzun vadeli hedefler açısından önemli gelişmeleri beraberinde getirebilir. Ancak bu dönem, bazı burçlar için özellikle dikkat çekici olacak.

Astrolojik açıdan şansın ve fırsatların daha fazla desteklediği bu üç burç, Boğa sezonunda önemli açılımlar yaşayabilir. Gelin, önümüzdeki ay yıldızı parlayacak o burçlara birlikte göz atalım.

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Koç Burcu

Boğa sezonunda, özellikle 27 Nisan civarında para veya hedeflerle ilgili yeni bir başlangıç mümkün. 30 Nisan’da Venüs burcunuza geçtiğinde cazibeniz artacak. 12 Mayıs’taki dolunay ise güven ve ortak maddi kaynaklar gibi konularda derin duygular uyandırabilir. Artık işinize yaramayan şeyleri geride bırakıp uzun vadeli istikrar kurmaya odaklanın.

Boğa Burcu

Boğa Burcu

Bu dönem tamamen sizinle ve hedeflerinizle ilgili. 23 Nisan’a doğru kariyerle ilgili bazı gerginlikler olabilir ama bu aynı zamanda büyüme fırsatı da getirebilir.

21 Nisan’daki yeni ay sizin için bir sıfırlanma anı, yeni niyetler belirlemek için mükemmel bir zaman. 30 Nisan’da Venüs daha içsel bir alana geçtiğinde, içsel dünyanıza dönmeniz ve biraz düşünmeniz gerekebilir.

12 Mayıs’taki dolunay ilişkilerinizi ön plana çıkarıyor. 17 Mayıs civarında beklenmedik bir sürpriz sizi büyümeye itebilir.

İkizler Burcu

27 Nisan’daki yeni ay, iyileşme ve öz bakım konusunda taze bir başlangıç şansı getiriyor. Daha çok yalnız kalmak isteyebilir veya kendinizi daha iyi tanımak için yeni bir farkındalık rutini başlatabilirsiniz.

26 Nisan civarında Mars ile Pluto’nun çatışması bazı stresler yaratabilir. Büyük bir fikirle günlük dikkat dağıtıcılar arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. İnsanlar sizi tam anlamasa da moralinizi bozmayın, vizyonunuza sadık kalın.

Venüs 30 Nisan’da Koç burcuna geçtiğinde sosyal hayatınız canlanıyor. Yeni insanlarla tanışabilir ya da eski arkadaşlarla yakınlaşabilirsiniz. 2 Mayıs’ta Venüs’ün Neptün’le kavuşumu her şeyi büyülü gösterebilir ama hayallere fazla kapılmamaya dikkat edin.

12 Mayıs’taki Akrep dolunayı, sağlığınız ve günlük alışkanlıklarınıza ışık tutuyor.

Aslan Burcu

2025’in ikinci astrolojik sezonunda, Güneş 19 Nisan’da Boğa burcuna girerken kariyeriniz ön plana çıkıyor. Yeni bir projeye başlıyor ya da uzun vadeli hedefler belirliyorsanız bu dönem sizin için önemli olabilir.

Ancak 20 Nisan’da Güneş burcunuzdaki Mars’la çatışıyor, bu da kişisel hırslarınızla mesleki hedefleriniz arasında gerilim yaratabilir. Denge kurmak önemli olacak.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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