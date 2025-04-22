Boğa Burcu Sezonu Açıldı: Önümüzdeki Ayda Şansın Kapılarını Aralayacak 4 Burç!
Güneş’in Boğa burcuna geçişiyle birlikte doğanın ritmi kadar bireysel hayatlarımızda da yavaşlama, istikrar ve güven temaları öne çıkıyor. 2025 Boğa sezonu, maddi konular, ilişkiler ve uzun vadeli hedefler açısından önemli gelişmeleri beraberinde getirebilir. Ancak bu dönem, bazı burçlar için özellikle dikkat çekici olacak.
Astrolojik açıdan şansın ve fırsatların daha fazla desteklediği bu üç burç, Boğa sezonunda önemli açılımlar yaşayabilir. Gelin, önümüzdeki ay yıldızı parlayacak o burçlara birlikte göz atalım.
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Koç Burcu
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Boğa Burcu
İkizler Burcu
Aslan Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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