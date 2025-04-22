Boğa Burcu Sezonu Açıldı: Önümüzdeki Ayda Şansın Kapılarını Aralayacak 4 Burç!

Güneş’in Boğa burcuna geçişiyle birlikte doğanın ritmi kadar bireysel hayatlarımızda da yavaşlama, istikrar ve güven temaları öne çıkıyor. 2025 Boğa sezonu, maddi konular, ilişkiler ve uzun vadeli hedefler açısından önemli gelişmeleri beraberinde getirebilir. Ancak bu dönem, bazı burçlar için özellikle dikkat çekici olacak.

Astrolojik açıdan şansın ve fırsatların daha fazla desteklediği bu üç burç, Boğa sezonunda önemli açılımlar yaşayabilir. Gelin, önümüzdeki ay yıldızı parlayacak o burçlara birlikte göz atalım.