Hayatının Aşkı Sandığı Adamın Evli Olduğunu Öğrendikten Sonra Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülen Kadın

İkili 2024 Ocak ayında Avustralya, Victoria’da tanışmış. Olivia o sırada TikTok’ta fitness içerikleri üretmeye başlamış. Sevgilisi videolarını destekliyor ama kameraya girmemekte ısrarcıymış.

“Ben de çok takmadım,” diyor Olivia.

“Antrenmanlarımı çekerken ‘Seni çekmemem sorun olur mu?’ diye sorduğumda hep ‘Sadece beni alma yeter’ diyordu. ‘Bazı insanlar gizliliğine önem verir’ deyip geçtim.”

Aylarca her gün mesajlaşmışlar, telefonla konuşmuşlar. Her şey yolunda gibiymiş... Ta ki o meşhur mesaj gelene kadar.

Bir gün sevgilisi, yine sıradan bir mesajlaşma sırasında, gideceği bir yerden bahsetmiş. Ardından da şöyle demiş:

“Karım ve çocuğum da geliyor, sinir bozucu. Aslında yalnız gitmek istiyordum.”

Olivia başta şaka sanmış. Çünkü daha önce de bu tarz şakalar yapıyormuş. Ama bu kez adam durup “Neye gülüyorsun ki?” diye sormuş. İşte o an bir şeylerin ters olduğunu fark etmiş.

Aralarında garip bir konuşma geçmiş, en sonunda adam “İstersen kanıtlayabilirim,” demiş.

“İş yerindeydim, yöneticime döndüm ve ‘Şu an resmen titriyorum, beynim durdu’ dedim,” diye anlatıyor Olivia.

Hemen araştırmaya başladı ama adamın verdiği ismin sahte olduğunu fark etti. Ne ailesiyle ilgili bir bilgi bulabildi, ne de geçmişine dair bir iz. Koca bir yalanın ortasında kalmıştı.

Şimdi geçmişe dönüp bakınca, kaçırdığı bazı 'red flag'ler olduğunu söylüyor. O “şaka” dediği cümleler, videolara hiç girmek istememesi, hep bir gizem yaratması... Hepsi birer işaretmiş ama Olivia o an fark edememiş.

Siz neler düşünüyorsunuz? Böyle bir olayın ortasında kalsaydınız ne yapardınız?