Hayatının Aşkı Sandığı Adamın Evli Olduğunu Öğrendikten Sonra Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülen Kadın
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/344...
Olivia Roberts isimli bir kadın, yeni taşındığı şehirdeki spor salonunda bir adamla tanıştı. Adamı ilk başlarda hayatının aşkı sansa da adam evli ve çocuklu çıktı! Adamın tatsız 'şakaları' gün yüzüne çıktı, ilişkideki üçüncü kişi olduğunu öğrendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizleri Olivia Roberts ile tanıştıralım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Şimdi dönüp bakınca taşlar yerine oturuyor. Masum gibi duran şeyler, aslında kocaman ipuçlarıymış.”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın