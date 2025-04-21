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Hayatının Aşkı Sandığı Adamın Evli Olduğunu Öğrendikten Sonra Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülen Kadın

Hayatının Aşkı Sandığı Adamın Evli Olduğunu Öğrendikten Sonra Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülen Kadın

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.04.2025 - 12:52

Olivia Roberts isimli bir kadın, yeni taşındığı şehirdeki spor salonunda bir adamla tanıştı. Adamı ilk başlarda hayatının aşkı sansa da adam evli ve çocuklu çıktı! Adamın tatsız 'şakaları' gün yüzüne çıktı, ilişkideki üçüncü kişi olduğunu öğrendi.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/344...
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Sizleri Olivia Roberts ile tanıştıralım.

Sizleri Olivia Roberts ile tanıştıralım.

25 yaşındaki Olivia, hemşirelik için taşındığı yeni şehirde, spor salonunda tanıştığı bir adamla yakınlaşmıştı.

Salon çıkışında beraber aktiviteler yapan ikili, bir süre sonra adeta peri masalında yaşıyorlar gibiydi. Beraber şakalaşıyor, vakit geçiriyorlardı.

Hatta zaman zaman 'Evde eşimle çocuğum beni bekliyor' gibi şakalar bile yapıyordu. Olivia da gülüp geçiyordu, çünkü kim böyle bir şeyi ciddi ciddi söyler ki?

“Şimdi dönüp bakınca taşlar yerine oturuyor. Masum gibi duran şeyler, aslında kocaman ipuçlarıymış.”

“Şimdi dönüp bakınca taşlar yerine oturuyor. Masum gibi duran şeyler, aslında kocaman ipuçlarıymış.”

İkili 2024 Ocak ayında Avustralya, Victoria’da tanışmış. Olivia o sırada TikTok’ta fitness içerikleri üretmeye başlamış. Sevgilisi videolarını destekliyor ama kameraya girmemekte ısrarcıymış.

“Ben de çok takmadım,” diyor Olivia.

“Antrenmanlarımı çekerken ‘Seni çekmemem sorun olur mu?’ diye sorduğumda hep ‘Sadece beni alma yeter’ diyordu. ‘Bazı insanlar gizliliğine önem verir’ deyip geçtim.”

Aylarca her gün mesajlaşmışlar, telefonla konuşmuşlar. Her şey yolunda gibiymiş... Ta ki o meşhur mesaj gelene kadar.

Bir gün sevgilisi, yine sıradan bir mesajlaşma sırasında, gideceği bir yerden bahsetmiş. Ardından da şöyle demiş:

“Karım ve çocuğum da geliyor, sinir bozucu. Aslında yalnız gitmek istiyordum.”

Olivia başta şaka sanmış. Çünkü daha önce de bu tarz şakalar yapıyormuş. Ama bu kez adam durup “Neye gülüyorsun ki?” diye sormuş. İşte o an bir şeylerin ters olduğunu fark etmiş.

Aralarında garip bir konuşma geçmiş, en sonunda adam “İstersen kanıtlayabilirim,” demiş.

“İş yerindeydim, yöneticime döndüm ve ‘Şu an resmen titriyorum, beynim durdu’ dedim,” diye anlatıyor Olivia.

Hemen araştırmaya başladı ama adamın verdiği ismin sahte olduğunu fark etti. Ne ailesiyle ilgili bir bilgi bulabildi, ne de geçmişine dair bir iz. Koca bir yalanın ortasında kalmıştı.

Şimdi geçmişe dönüp bakınca, kaçırdığı bazı 'red flag'ler olduğunu söylüyor. O “şaka” dediği cümleler, videolara hiç girmek istememesi, hep bir gizem yaratması... Hepsi birer işaretmiş ama Olivia o an fark edememiş.

Siz neler düşünüyorsunuz? Böyle bir olayın ortasında kalsaydınız ne yapardınız?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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