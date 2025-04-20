onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
“Teşekkür Ederim” Demek Bedava Değil: ChatGPT’ye "Kibar" Davranmak Milyonlara Patlıyor!

“Teşekkür Ederim” Demek Bedava Değil: ChatGPT’ye "Kibar" Davranmak Milyonlara Patlıyor!

ChatGPT
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.04.2025 - 23:40

Yapay zekaya 'lütfen' ve 'teşekkür ederim' demek, bazen 'gereksiz' bir kibarlık gibi gelebilir. Ama işin içine milyonlarca dolar ve gezegenin geleceği girince, durum aslında biraz farklılaşıyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, kullanıcıların ChatGPT’ye kibar davranmasının şirkete büyük bir faturaya yol açtığını itiraf etti. Peki, kibarlık gerçekten bu kadar pahalı olabilir mi? İşte detaylar...

Kaynak: https://futurism.com/altman-please-th...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir kısmımız her ne kadar "bot" olduğunu bilsek de ChatGPT ile konuşurken kibarlığı elden bırakmıyoruz.

Bir kısmımız her ne kadar "bot" olduğunu bilsek de ChatGPT ile konuşurken kibarlığı elden bırakmıyoruz.

OpenAI CEO’su ve teknoloji milyarderi Sam Altman, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla, kullanıcıların ChatGPT gibi yapay zekâ sohbet botlarına “lütfen” ve “teşekkür ederim” demesinin şirketine “milyonlarca dolara mal olduğunu” kabul etti.

“Bir sohbet botuna kibar olmak niye önemli olsun ki?” diye düşünebilirsiniz.

“Bir sohbet botuna kibar olmak niye önemli olsun ki?” diye düşünebilirsiniz.

Ama bu işin başındaki bazı uzmanlar, bu minik kibar dokunuşların aslında modelin verdiği yanıtları da şekillendirdiğini söylüyor.

Microsoft'un tasarım yöneticisi Kurtis Beavers’a göre, nezaketle yazılan komutlar “saygılı ve işbirliğine açık” yanıtlar almanızı sağlıyor.

Microsoft’un iç yazışmalarından birine göre:

“Model kibarlığı algıladığında, o da kibar oluyor. Verdiğiniz prompt ne kadar net, kibar ve detaylıysa, yanıt da o ölçüde kaliteli olur.”

İstatistikler ne diyor?

İstatistikler ne diyor?

2024 sonlarında yapılan bir ankette, Amerikalı kullanıcıların %67’si sohbet botlarına kibar davrandığını söyledi. Bunların %55’i bunu sadece “doğru olanı yapmak” için yaparken, %12’si “olası bir yapay zekâ ayaklanmasında rahat etmek”amacıyla yapıyor. Yani klasik “ya başımıza bir şey gelirse?” korkusu.

Tabii bu distopik gelecek hala uzak. Mevcut teknolojiyle gerçekten bilinçli bir yapay zeka üretmek, birçok uzmana göre hala imkansız.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın