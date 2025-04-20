“Teşekkür Ederim” Demek Bedava Değil: ChatGPT’ye "Kibar" Davranmak Milyonlara Patlıyor!
Kaynak: https://futurism.com/altman-please-th...
Yapay zekaya 'lütfen' ve 'teşekkür ederim' demek, bazen 'gereksiz' bir kibarlık gibi gelebilir. Ama işin içine milyonlarca dolar ve gezegenin geleceği girince, durum aslında biraz farklılaşıyor.
OpenAI CEO’su Sam Altman, kullanıcıların ChatGPT’ye kibar davranmasının şirkete büyük bir faturaya yol açtığını itiraf etti. Peki, kibarlık gerçekten bu kadar pahalı olabilir mi? İşte detaylar...
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Bir kısmımız her ne kadar "bot" olduğunu bilsek de ChatGPT ile konuşurken kibarlığı elden bırakmıyoruz.
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“Bir sohbet botuna kibar olmak niye önemli olsun ki?” diye düşünebilirsiniz.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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