“Teşekkür Ederim” Demek Bedava Değil: ChatGPT’ye "Kibar" Davranmak Milyonlara Patlıyor!

Yapay zekaya 'lütfen' ve 'teşekkür ederim' demek, bazen 'gereksiz' bir kibarlık gibi gelebilir. Ama işin içine milyonlarca dolar ve gezegenin geleceği girince, durum aslında biraz farklılaşıyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, kullanıcıların ChatGPT’ye kibar davranmasının şirkete büyük bir faturaya yol açtığını itiraf etti. Peki, kibarlık gerçekten bu kadar pahalı olabilir mi? İşte detaylar...