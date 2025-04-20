Sınav Anında Biri Rahatsızlanır ya da Ölürse Ne Olur?
Sınav zamanı zaten yeterince stresliyken bir de salonun ortasında birinin fenalaştığını ya da daha kötüsü hayatını kaybettiğini düşünün… İnsan böyle bir şeyin olacağını aklına bile getirmek istemiyor. Ama hayat bu, her şey mümkün. Peki böyle bir durumda gerçekten ne olur? Sınav yarıda mı kesilir, herkes dışarı mı çıkarılır, yoksa o meşhur 'herkes tam puan alır' efsanesi mi devreye girer? Gelin, hem mantıklı bir şekilde düşünelim hem de işin gerçekte nasıl işlediğine bakalım.
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"Sınav anında biri ölürse, tüm sınıfa 500 puan veriyorlarmış" efsanesini aramızda duymayan yoktur.
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Eğer bir aday sınav sırasında hayatını kaybederse, olay anında sınav hemen durdurulur.
Sınav salonu derhal boşaltılır ve sağlık ekipleri olay yerine gelir.
Sınav iptal mi olur?
Bu tür bir olay sonrası psikoloji çok önemli.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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