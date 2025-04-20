Sınav Anında Biri Rahatsızlanır ya da Ölürse Ne Olur?

Sınav zamanı zaten yeterince stresliyken bir de salonun ortasında birinin fenalaştığını ya da daha kötüsü hayatını kaybettiğini düşünün… İnsan böyle bir şeyin olacağını aklına bile getirmek istemiyor. Ama hayat bu, her şey mümkün. Peki böyle bir durumda gerçekten ne olur? Sınav yarıda mı kesilir, herkes dışarı mı çıkarılır, yoksa o meşhur 'herkes tam puan alır' efsanesi mi devreye girer? Gelin, hem mantıklı bir şekilde düşünelim hem de işin gerçekte nasıl işlediğine bakalım.