Bugün Paskalya Bayramı! Sosyal Medya Kullanıcılarından Paskalya Bayramı Kareleri

Paskalya, Hristiyanlar için İsa'nın ölümden dirilişini kutladıkları en önemli bayramlardan biri. İsa'nın çarmıha gerildikten üç gün sonra dirildiğine inanılıyor ve bu, Hristiyanlık inancının merkezinde yer alan bir olay. Yani, Paskalya, hayatın ve umudun yeniden doğuşu anlamına geliyor.

Ayrıca Paskalya'nın zamanı da önemli. İlkbahar ekinoksunun olduğu dönemde, yani Mart sonu ya da Nisan başı civarında kutlanıyor. Bu dönemde doğa da uyanmaya başladığı için, diriliş ve yenilenme temalarıyla örtüşüyor. Bu sene ise 20 Nisan'a denk geldi.

Paskalya’da yumurtalar, yenilenme ve doğanın uyanışıyla ilişkilendirilir. Çocuklar genellikle yumurta avları yapar, aileler bir araya gelir ve büyük bir kutlama yapılır. Kısacası, hem dini bir anlam taşıyor hem de ailevi bir kutlama şekline bürünüyor.