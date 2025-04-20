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Bugün Paskalya Bayramı! Sosyal Medya Kullanıcılarından Paskalya Bayramı Kareleri

Bugün Paskalya Bayramı! Sosyal Medya Kullanıcılarından Paskalya Bayramı Kareleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.04.2025 - 20:46

Bugün, Paskalya Bayramı coşkusu tüm dünyada kutlanıyor! Yumurta boyamalarından, sevdiklerimizle geçirdiğimiz keyifli anlara kadar her şey sosyal medyada yerini bulmuş durumda. Kimisi geleneksel tatları paylaşıyor, kimisi ise renkli Paskalya sepetleriyle poz veriyor.

Gelin, Twitter (X) kullanıcıları Paskalya'yı nasıl selamlamış, beraber bakalım...

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Bugün Paskalya Bayramı!

Bugün Paskalya Bayramı!

Paskalya, Hristiyanlar için İsa'nın ölümden dirilişini kutladıkları en önemli bayramlardan biri. İsa'nın çarmıha gerildikten üç gün sonra dirildiğine inanılıyor ve bu, Hristiyanlık inancının merkezinde yer alan bir olay. Yani, Paskalya, hayatın ve umudun yeniden doğuşu anlamına geliyor.

Ayrıca Paskalya'nın zamanı da önemli. İlkbahar ekinoksunun olduğu dönemde, yani Mart sonu ya da Nisan başı civarında kutlanıyor. Bu dönemde doğa da uyanmaya başladığı için, diriliş ve yenilenme temalarıyla örtüşüyor. Bu sene ise 20 Nisan'a denk geldi.

Paskalya’da yumurtalar, yenilenme ve doğanın uyanışıyla ilişkilendirilir. Çocuklar genellikle yumurta avları yapar, aileler bir araya gelir ve büyük bir kutlama yapılır. Kısacası, hem dini bir anlam taşıyor hem de ailevi bir kutlama şekline bürünüyor.

Sosyal medyada da Paskalya heyecanı vardı. Bazı kullanıcılar kutlamayı ihmal etmedi.

Sosyal medyada da Paskalya heyecanı vardı. Bazı kullanıcılar kutlamayı ihmal etmedi.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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