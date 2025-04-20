Bugün Paskalya Bayramı! Sosyal Medya Kullanıcılarından Paskalya Bayramı Kareleri
Bugün, Paskalya Bayramı coşkusu tüm dünyada kutlanıyor! Yumurta boyamalarından, sevdiklerimizle geçirdiğimiz keyifli anlara kadar her şey sosyal medyada yerini bulmuş durumda. Kimisi geleneksel tatları paylaşıyor, kimisi ise renkli Paskalya sepetleriyle poz veriyor.
Gelin, Twitter (X) kullanıcıları Paskalya'yı nasıl selamlamış, beraber bakalım...
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Bugün Paskalya Bayramı!
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Sosyal medyada da Paskalya heyecanı vardı. Bazı kullanıcılar kutlamayı ihmal etmedi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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