Yemek Yemeye Adeta Tövbe Ettiren, Görenin İştahını Anında Kesen Birbirinden Kötü Sunumlar
Kaynak: https://www.boredpanda.com/horrible-c...
Yemek tabağı hem göze hem de mideye hitap etmeli. Fakat bazı sunumlar var ki tam anlamıyla iştahımızı kesiyor. Göz var, nizam var dedirten, görenin kaşığını elinden bıraktıracak kadar kötü sunumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Buyurun, o sunumlardan bazılarına beraber bakalım...
1. "Gerçekten mide bulandırıcı"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Emek var ama böyle bir sunuma gerçekten gerek var mıydı?"
3. "Diyet yapmaya karar verdikten sonraki gün bizim öğünler"
4. "Bakmak bile çok yorucu"
5. "Karadeniz yöresine ait sandık"
6. "Fırında biraz fazla kalmış sanki"
7. "Sevgili yaptıktan sonra bizim akşam yemeği"
8. 👇
9. "Kötü olmuş bir daha olmasın"
10. "Parti başlasın"
11. "Anlamak için uzun uzun baktım."
12. "Bunu yiyenin kendine saygısı yoktur"
13. "Bu nugget'ın neden suratı var?"
14. "İştahım kaçtı"
15. "Mahallemdeki hamburgercinin eseri"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın