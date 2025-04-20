Yemek Yemeye Adeta Tövbe Ettiren, Görenin İştahını Anında Kesen Birbirinden Kötü Sunumlar

Yemek tabağı hem göze hem de mideye hitap etmeli. Fakat bazı sunumlar var ki tam anlamıyla iştahımızı kesiyor. Göz var, nizam var dedirten, görenin kaşığını elinden bıraktıracak kadar kötü sunumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Buyurun, o sunumlardan bazılarına beraber bakalım...