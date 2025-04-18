onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Uçuş Görevlisi Üniformasının Altına Giydiği Şeyi Açıkladı: "Çok Daha Rahat Oluyor"

Uçuş Görevlisi Üniformasının Altına Giydiği Şeyi Açıkladı: "Çok Daha Rahat Oluyor"

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.04.2025 - 00:35

Uçuş görevlilerinin her zaman şık ve bakımlı görünmesi artık kimseyi şaşırtmıyor. Ama o görünümün altında neler olduğunu pek çoğumuz hiç düşünmemiş olabiliriz. TikTok’ta @muulann_ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Paula isimli bir kabin görevlisi, üniformasının altına pijama giydiğini gösterdiği videoyla bu konuya bambaşka bir açıdan yaklaştı. Hem güldürdü hem de “Evet ya, mantıklı aslında” dedirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir uçuş görevlisi, TikTok'ta paylaştığı video ile üniformasının altındaki rahat kıyafetleri ortaya çıkararak herkesi şaşırttı.

Bir uçuş görevlisi, TikTok'ta paylaştığı video ile üniformasının altındaki rahat kıyafetleri ortaya çıkararak herkesi şaşırttı.

Uçuş görevlilerinin her ne kadar 'düzenli' kıyafetleriyle tanısak da Paula isimli bir uçuş görevlisi, üniformanın altına pijama giydiğini dile getirdi.

Paula, özellikle soğuk havalarda çabuk üşüdüğünü ve bu yüzden pijama giymenin kendisi için bir rahatlık meselesi olduğunu söylüyor.

Paula, özellikle soğuk havalarda çabuk üşüdüğünü ve bu yüzden pijama giymenin kendisi için bir rahatlık meselesi olduğunu söylüyor.

O video kısa zamanda viral oldu.

O video kısa zamanda viral oldu.

İşte o video!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
withlove

OMG bu içerik ufkumuzu açtı (!) Demek ki üsüyen içlik giyinmeli vay canına