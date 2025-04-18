Uçuş Görevlisi Üniformasının Altına Giydiği Şeyi Açıkladı: "Çok Daha Rahat Oluyor"
Uçuş görevlilerinin her zaman şık ve bakımlı görünmesi artık kimseyi şaşırtmıyor. Ama o görünümün altında neler olduğunu pek çoğumuz hiç düşünmemiş olabiliriz. TikTok’ta @muulann_ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Paula isimli bir kabin görevlisi, üniformasının altına pijama giydiğini gösterdiği videoyla bu konuya bambaşka bir açıdan yaklaştı. Hem güldürdü hem de “Evet ya, mantıklı aslında” dedirtti.
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Bir uçuş görevlisi, TikTok'ta paylaştığı video ile üniformasının altındaki rahat kıyafetleri ortaya çıkararak herkesi şaşırttı.
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Paula, özellikle soğuk havalarda çabuk üşüdüğünü ve bu yüzden pijama giymenin kendisi için bir rahatlık meselesi olduğunu söylüyor.
O video kısa zamanda viral oldu.
İşte o video!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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OMG bu içerik ufkumuzu açtı (!) Demek ki üsüyen içlik giyinmeli vay canına