Uçuş Görevlisi Üniformasının Altına Giydiği Şeyi Açıkladı: "Çok Daha Rahat Oluyor"

Uçuş görevlilerinin her zaman şık ve bakımlı görünmesi artık kimseyi şaşırtmıyor. Ama o görünümün altında neler olduğunu pek çoğumuz hiç düşünmemiş olabiliriz. TikTok’ta @muulann_ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Paula isimli bir kabin görevlisi, üniformasının altına pijama giydiğini gösterdiği videoyla bu konuya bambaşka bir açıdan yaklaştı. Hem güldürdü hem de “Evet ya, mantıklı aslında” dedirtti.