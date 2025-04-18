Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler
Bazı fikirlerimiz, uç noktalarda olduğu için toplum içinde dile getirmekten çekinebiliriz. İşte tam da bu yüzden, bir kullanıcının 'linç edilebilecek fikirleriniz neler?' sorusuna diğer kullanıcılar cesurca cevap verdi. Kimi sınırları zorladı, kimi ise oldukça ilginç yaklaşımlar sergiledi. Kim ne demiş, gelin birlikte bakalım!
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Bir kullanıcı, linç edilebilecek fikirleri bu şekilde sordu:
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İşte gelen yorumlardan bazıları:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Bunlar linç edilecek fikirler mi oldu artık? Nasıl bir dönemdeyim lan ben?!?!