Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler

Bazı fikirlerimiz, uç noktalarda olduğu için toplum içinde dile getirmekten çekinebiliriz. İşte tam da bu yüzden, bir kullanıcının 'linç edilebilecek fikirleriniz neler?' sorusuna diğer kullanıcılar cesurca cevap verdi. Kimi sınırları zorladı, kimi ise oldukça ilginç yaklaşımlar sergiledi. Kim ne demiş, gelin birlikte bakalım!