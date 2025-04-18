550 Bin Liralık Ameliyatın Ardından Tekerlekli Sandalyeye Mahkum Kalan Kadının Trajik Hikayesi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/345...
550 bin lira harcadı, hayatı değişecek sandı… İngiltere’de yaşayan Betty Hunt isimli bir kadın, fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı oldu. Yaklaşık 70 kilo verse de artık yürüyememeye başladı. Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Betty, yaşadıklarının ardından pişman oldu.
Büyük bir hayal kırıklığına dönüşen o sürecin hikayesine, gelin hep birlikte bakalım...
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Betty Hunt isimli genç kadın, kilo problemiyle uzun süredir mücadele ediyordu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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