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550 Bin Liralık Ameliyatın Ardından Tekerlekli Sandalyeye Mahkum Kalan Kadının Trajik Hikayesi

550 Bin Liralık Ameliyatın Ardından Tekerlekli Sandalyeye Mahkum Kalan Kadının Trajik Hikayesi

Ameliyat
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.04.2025 - 18:16 Son Güncelleme: 18.04.2025 - 18:22

550 bin lira harcadı, hayatı değişecek sandı… İngiltere’de yaşayan Betty Hunt isimli bir kadın, fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı oldu. Yaklaşık 70 kilo verse de artık yürüyememeye başladı. Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Betty, yaşadıklarının ardından pişman oldu.

Büyük bir hayal kırıklığına dönüşen o sürecin hikayesine, gelin hep birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/345...
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Betty Hunt isimli genç kadın, kilo problemiyle uzun süredir mücadele ediyordu.

Betty Hunt isimli genç kadın, kilo problemiyle uzun süredir mücadele ediyordu.

8 ayda aldığı yaklaşık 50 kilo, bardağı taşıran son damla oldu. Defalarca diyet yapmayı denedi ama sonuç alamayınca çözümü mide küçültme ameliyatında buldu.

Birleşik Krallık’ta geçirdiği operasyon için tam 11.000 sterlin (yaklaşık 554 bin TL) ödedi. Kilosunu 129 kg'dan yaklaşık 59 kg'a kadar düşürdü. Ama sonrası hiç de hayal ettiği gibi olmadı…

Ayakta duramaz hale geldi!

Ayakta duramaz hale geldi!

Ameliyatın ardından Betty’nin vücudu yiyecek, su hatta vitamin tabletlerini bile tolere edemedi. Besinleri alamadığı için şiddetli malnütrisyon geçirdi ve Tiamin (B1 vitamini) eksikliği gelişti.

Bu eksiklik onu yalnızca zayıflatmakla kalmadı; Wernicke Ensefalopatisi adı verilen, genellikle alkol bağımlılarında görülen ciddi bir nörolojik hastalığa sürükledi. Bu durum Betty’nin sadece bedenini değil, görme yetisini ve konuşmasını da etkiledi.

Tam 6 ay boyunca bir rehabilitasyon hastanesinde kaldı, yiyemedi, içemedi.

Şimdi yaşamını sürdürebilmek için beslenme tüpüne bağlı. Sinir hasarının en az 5 yıl süreceği söyleniyor. Ancak en can yakıcı detay ise gözlerindeki hasarın kalıcı olması...

“Keşke Türkiye’ye gitseydim”

“Keşke Türkiye’ye gitseydim”

Betty, ameliyat sonrası yeterli ilgi görmediğini ve ne kadar hasta olduğunu defalarca iletmesine rağmen yetkililerin yalnızca kaç kilo verdiğiyle ilgilendiğini savundu.

Son sözüyse oldukça ilginçti.

“11.000 sterlin verdim, doğru dürüst bir bakım görmedim. Keşke Türkiye’ye gitseydim.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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