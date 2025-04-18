550 Bin Liralık Ameliyatın Ardından Tekerlekli Sandalyeye Mahkum Kalan Kadının Trajik Hikayesi

550 bin lira harcadı, hayatı değişecek sandı… İngiltere’de yaşayan Betty Hunt isimli bir kadın, fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı oldu. Yaklaşık 70 kilo verse de artık yürüyememeye başladı. Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Betty, yaşadıklarının ardından pişman oldu.

Büyük bir hayal kırıklığına dönüşen o sürecin hikayesine, gelin hep birlikte bakalım...