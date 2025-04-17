Birçok Kişi Yararlı Buluyor: Farklı Nesilden İnsanlarla Sohbet Etmenin 10 Faydası

Ayrıca, Z kuşağının neredeyse dörtte biri de zorlu dönemlerde diğer yaş gruplarından tavsiye almanın rahatlatıcı olduğunu belirtiyor.

Yapılan bir araştırma, tüm katılımcıların %82'sinin günümüzde insanların yüz yüze daha az sohbet ettiklerini ve daha çok çevrimiçi iletişim kurduklarını, bu yüzden daha az 'anlamlı' bağlantılar kurduklarını ortaya koydu.

Ancak bu tür 'anlamlı' sohbetler yapıldığında, en popüler mekanlar arasında yemek masası (%27), restoranlar (%23) ve bir arkadaşın mutfak masası (%21) yer alıyor.

Birçok kişi, yemek olduğu zaman daha derin sohbetlere girme eğiliminde olduklarını belirtiyor.