Kör Olmayı Takıntı Haline Getirdi: Küçüklüğünden Beri Kör Olmak İsteyip Gözlerine Kimyasal Madde Döken Kadın

O dönem bir terapistle görüşüyordu ve iddialara göre bu terapist de olan bitenden haberdardı. Shuping’in gözüne, görme yetisini yok edecek kadar güçlü bir kimyasal madde damlatıldı. Bazı kaynaklara göre bu madde lavabo açıcı ya da çamaşır suyuydu.

Sonuç mu? Gözleri kalıcı olarak zarar gördü. Shuping o günden beri tamamen kör.