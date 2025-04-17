Kör Olmayı Takıntı Haline Getirdi: Küçüklüğünden Beri Kör Olmak İsteyip Gözlerine Kimyasal Madde Döken Kadın
Kaynak: https://www.womenshealthmag.com/healt...
Jewel Shuping isimli bir kadın, yıllar boyunca içinde kör olma bir arzuyla yaşadı. Gözleri tamamen sağlıklı olsa da kendini hiçbir zaman gören biri gibi hissetmedi. Çocukluğundan beri bu isteği takıntı haline getiren Shuping, sonunda geri dönüşü olmayan bir karar verdi. Gözlerine lavabo açıcı damlatarak görme yetisini kendi elleriyle yok etti.
İşte detaylar...
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Sizleri Jewel Shuping ile tanıştıralım.
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Jewel Shuping’in görme ile hiçbir problemi yoktu.
Yetişkinliğe yaklaştıkça bu istek bir hayal konumundan çıkıp, bir ihtiyaç haline geldi.
2006 yılında, Jewel Shuping hayatının en radikal kararını aldı.
"Artık gerçek kimliğimdeyim"
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Bu hikayeyi duyunca insan “Kim, neden böyle bir şey ister ki?” diye soruyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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