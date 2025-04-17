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Kör Olmayı Takıntı Haline Getirdi: Küçüklüğünden Beri Kör Olmak İsteyip Gözlerine Kimyasal Madde Döken Kadın

Kör Olmayı Takıntı Haline Getirdi: Küçüklüğünden Beri Kör Olmak İsteyip Gözlerine Kimyasal Madde Döken Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.04.2025 - 11:26

Jewel Shuping isimli bir kadın, yıllar boyunca içinde kör olma bir arzuyla yaşadı. Gözleri tamamen sağlıklı olsa da kendini hiçbir zaman gören biri gibi hissetmedi. Çocukluğundan beri bu isteği takıntı haline getiren Shuping, sonunda geri dönüşü olmayan bir karar verdi. Gözlerine lavabo açıcı damlatarak görme yetisini kendi elleriyle yok etti.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.womenshealthmag.com/healt...
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Sizleri Jewel Shuping ile tanıştıralım.

Sizleri Jewel Shuping ile tanıştıralım.

Kendisi, kendi isteğiyle görme yetisini kaybetmeyi tercih etti. Evet, yanlış duymadınız. Kör olmayı istedi, kendi kendini kör etti.

Jewel Shuping’in görme ile hiçbir problemi yoktu.

Jewel Shuping’in görme ile hiçbir problemi yoktu.

Gözleri tamamen sağlıklıydı. Ama o, kendini hiçbir zaman “gören biri” olarak hissetmedi. Daha çocukken kör olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal ediyor, hatta bununla ilgili senaryolar kuruyordu. Bastonla yürümek, gözlük takmak, karanlıkta dolaşmak onun için bir oyundan fazlasıydı.

Yetişkinliğe yaklaştıkça bu istek bir hayal konumundan çıkıp, bir ihtiyaç haline geldi.

Yetişkinliğe yaklaştıkça bu istek bir hayal konumundan çıkıp, bir ihtiyaç haline geldi.

Shuping, kör insanların kullandığı Braille alfabesini öğrendi. Gören bir insan olmasına rağmen, hayatını adım adım bir görme engelli gibi yaşamaya başladı.

2006 yılında, Jewel Shuping hayatının en radikal kararını aldı.

2006 yılında, Jewel Shuping hayatının en radikal kararını aldı.

O dönem bir terapistle görüşüyordu ve iddialara göre bu terapist de olan bitenden haberdardı. Shuping’in gözüne, görme yetisini yok edecek kadar güçlü bir kimyasal madde damlatıldı. Bazı kaynaklara göre bu madde lavabo açıcı ya da çamaşır suyuydu.

Sonuç mu? Gözleri kalıcı olarak zarar gördü. Shuping o günden beri tamamen kör.

"Artık gerçek kimliğimdeyim"

"Artık gerçek kimliğimdeyim"

Bu olay ortaya çıktıktan sonra büyük bir tepkiyle karşılaştı. Sosyal medyada, haber bültenlerinde, belgesellerde adı sıkça geçti. Milyonlarca insan gözlerini kaybetmemek için mücadele verirken, onun böyle bir kararı bilinçli şekilde alması büyük eleştiri topladı.

Ama Shuping pişman değil. Kör olduktan sonra ilk kez “gerçek kimliğini bulduğunu” söylüyor. Ona göre artık olduğu kişiyle barış içinde. Çünkü kendini hep kör biri gibi hissetmişti.

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Bu hikayeyi duyunca insan “Kim, neden böyle bir şey ister ki?” diye soruyor.

Bu hikayeyi duyunca insan “Kim, neden böyle bir şey ister ki?” diye soruyor.

Cevabı aslında tıpta: BIID (Body Integrity Identity Disorder), yani “Beden Bütünlüğü Kimlik Bozukluğu”. Bu bozukluk, kişinin vücudundaki sağlıklı bir uzvu ya da duyuyu istememesi, ona yabancı hissetmesi anlamına geliyor.

Jewel Shuping’in durumu da tam olarak bu. Gözleri onun için hep fazlalık gibiydi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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