Uzayda Tuvaletini Yapan Astronotların Dışkısına Ne Oluyor?

Uzayda yaşamak, sadece bilimsel deneyler yapmak ya da Dünya'yı yukarıdan izlemekten ibaret değil. Sizler de takdir edersiniz ki insan bedeni, Dünya koşullarına göre evrimleşmiş bir sistem. Yani temel ihtiyaçlar ve boşaltım gibi fizyolojik süreçler yerçekimsiz ortamda farklı yöntemlerle yönetilmek zorunda.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan astronotların her gün karşılaştığı bu pratik sorunlardan biri de dışkı yönetimi. Peki bu süreç uzayda nasıl işliyor? Astronotlar tuvaletlerini nereye yapıyor, bu dışkıların son durağı neresi oluyor?