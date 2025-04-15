Uzayda Tuvaletini Yapan Astronotların Dışkısına Ne Oluyor?
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/article/6...
Uzayda yaşamak, sadece bilimsel deneyler yapmak ya da Dünya'yı yukarıdan izlemekten ibaret değil. Sizler de takdir edersiniz ki insan bedeni, Dünya koşullarına göre evrimleşmiş bir sistem. Yani temel ihtiyaçlar ve boşaltım gibi fizyolojik süreçler yerçekimsiz ortamda farklı yöntemlerle yönetilmek zorunda.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan astronotların her gün karşılaştığı bu pratik sorunlardan biri de dışkı yönetimi. Peki bu süreç uzayda nasıl işliyor? Astronotlar tuvaletlerini nereye yapıyor, bu dışkıların son durağı neresi oluyor?
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Uzay yolculuğu deyince aklınıza ilk gelen şey büyük ihtimalle yer çekimsiz ortamda süzülen astronotlar ya da Dünya'nın muazzam manzarası olabilir.
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Amerikalı astronot Scott Kelly, 2015-2016 yıllarında tam 340 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yaptı.
Cevap aslında basit: Dışkılar Dünya’ya gelmiyor ama atmosferden geçiyor!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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