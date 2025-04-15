onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Uzayda Tuvaletini Yapan Astronotların Dışkısına Ne Oluyor?

Uzayda Tuvaletini Yapan Astronotların Dışkısına Ne Oluyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 22:58

Uzayda yaşamak, sadece bilimsel deneyler yapmak ya da Dünya'yı yukarıdan izlemekten ibaret değil. Sizler de takdir edersiniz ki insan bedeni, Dünya koşullarına göre evrimleşmiş bir sistem. Yani temel ihtiyaçlar ve boşaltım gibi fizyolojik süreçler yerçekimsiz ortamda farklı yöntemlerle yönetilmek zorunda.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan astronotların her gün karşılaştığı bu pratik sorunlardan biri de dışkı yönetimi. Peki bu süreç uzayda nasıl işliyor? Astronotlar tuvaletlerini nereye yapıyor, bu dışkıların son durağı neresi oluyor?

Kaynak: https://www.mentalfloss.com/article/6...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzay yolculuğu deyince aklınıza ilk gelen şey büyük ihtimalle yer çekimsiz ortamda süzülen astronotlar ya da Dünya'nın muazzam manzarası olabilir.

Uzay yolculuğu deyince aklınıza ilk gelen şey büyük ihtimalle yer çekimsiz ortamda süzülen astronotlar ya da Dünya'nın muazzam manzarası olabilir.

Aslında uzayda yaşamak demek çok daha “dünyevi” sorunlarla uğraşmak anlamına geliyor. Mesela tuvalet!

Amerikalı astronot Scott Kelly, 2015-2016 yıllarında tam 340 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yaptı.

Amerikalı astronot Scott Kelly, 2015-2016 yıllarında tam 340 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yaptı.

Görev süresince yaşadığı fiziksel değişimlerin incelendiği “Twins Study” projesiyle bilinse de, bu sürede ortaya çıkan bazı rakamlar, başka bir konuyu da gündeme getiriyor: Tuvalet meselesi.

Scott Kelly bu bir yıllık süreçte yaklaşık 730 litre idrar ve ter, yaklaşık 81 kilo da dışkı üretti. Peki bu dışkıya ne oldu? Uzayda 'sifonu' çekince nereye gidiyor?

Cevap aslında basit: Dışkılar Dünya’ya gelmiyor ama atmosferden geçiyor!

Cevap aslında basit: Dışkılar Dünya’ya gelmiyor ama atmosferden geçiyor!

Uzayda kanalizasyon sistemi yok. Astronotların dışkıları, diğer çöplerle birlikte bir kapsüle yerleştiriliyor ve bu kapsül kontrollü şekilde uzay boşluğuna bırakılıyor. Bir süre sonra Dünya’nın atmosferine giren bu kapsül, aşırı yüksek sıcaklıkta tamamen yanıyor. Yani teknik olarak, astronot dışkıları birer 'gökyüzü çöpü'ne dönüşüyor. Ve hatta bazen ışık topu gibi gökyüzünde süzülebiliyor.

NASA bu konuda da gayet açık: “Dışkınız bir yıldız kayması değildir.” diyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın