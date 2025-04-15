Yıllardır Kulağından Çıkarmıyor: Morgan Freeman'ın Altın Küpelerinin Arkasındaki Üzücü Gerçek

Başarılı oyuncu, sadece altını sevdiği için değil, aslında bir amaca hizmet ettiği için altın küpe takıyor.

Freeman, bu küpeleri takmasının nedenini şu şekilde açıklıyor: 'Bu küpeler, eğer bilmediğim bir yerde ölürsem, bir tabut alacak kadar değerli. Eskiden denizciler de bu yüzden küpe takarlardı ve ben de bu geleneği sürdürüyorum.' ​