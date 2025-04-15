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Yıllardır Kulağından Çıkarmıyor: Morgan Freeman'ın Altın Küpelerinin Arkasındaki Üzücü Gerçek

Yıllardır Kulağından Çıkarmıyor: Morgan Freeman'ın Altın Küpelerinin Arkasındaki Üzücü Gerçek

Morgan Freeman
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 21:01

Morgan Freeman’ı neredeyse her filmde o kendine has sesiyle ve ağır duruşuyla hatırlarız. Ama bir detay var ki yıllardır hiç değişmedi: O da kulağındaki altın küpeler. İlk bakışta sadece bir tarz meselesi gibi duruyor olabilir ama işin aslı öyle değil. Meğer bu küpelerin arkasında hem duygusal hem de baya derin bir hikaye yatıyormuş…

Gelin, beraber öğrenelim!

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
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"Gunner", "Lucy", "Seven" gibi filmlerden tanıdığımız Morgan Freeman, Hollywood'un sayılı oyuncularından bir tanesi.

"Gunner", "Lucy", "Seven" gibi filmlerden tanıdığımız Morgan Freeman, Hollywood'un sayılı oyuncularından bir tanesi.

Şu anda 87 yaşında olan Freeman, günümüzde aktif olarak film ve dizi projelerinde yer alıyor. Birçok ödülü sahip olan başarılı oyuncu, bazı dergilere ve magazin sayfalarına da demeçler vermeyi ihmal etmiyor, kameralardan uzaklaşmıyor.

Peki Morgan Freeman'ın sürekli olarak taktığı bu altın küpelerin anlamını biliyor muydunuz?

Peki Morgan Freeman'ın sürekli olarak taktığı bu altın küpelerin anlamını biliyor muydunuz?

Başarılı oyuncu, sadece altını sevdiği için değil, aslında bir amaca hizmet ettiği için altın küpe takıyor.

Freeman, bu küpeleri takmasının nedenini şu şekilde açıklıyor: 'Bu küpeler, eğer bilmediğim bir yerde ölürsem, bir tabut alacak kadar değerli. Eskiden denizciler de bu yüzden küpe takarlardı ve ben de bu geleneği sürdürüyorum.' ​

Bu gelenek, denizcilerin uzun ve tehlikeli yolculuklar sırasında, eğer memleketlerinden uzakta hayatlarını kaybederlerse, cenaze masraflarını karşılayacak bir değer taşıması amacıyla altın küpe takmalarına dayanıyor.

Bu gelenek, denizcilerin uzun ve tehlikeli yolculuklar sırasında, eğer memleketlerinden uzakta hayatlarını kaybederlerse, cenaze masraflarını karşılayacak bir değer taşıması amacıyla altın küpe takmalarına dayanıyor.

Freeman, bu geleneği benimsemesinin bir nedeni olarak denize olan tutkusunu gösteriyor ve kendisini 'mavi suların adamı' olarak tanımlıyor.

Ayrıca, Freeman'ın bu küpeleri takmasında, gençliğinde izlediği 1952 yapımı 'The Crimson Pirate' filmindeki Burt Lancaster'ın karakterinden etkilenmesi de rol oynamış. Lancaster'ın taktığı küpeleri 'çekici' bulduğunu belirten Freeman, bu görünümün kendisine ilham verdiğini ifade ediyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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