Yıllardır Kulağından Çıkarmıyor: Morgan Freeman'ın Altın Küpelerinin Arkasındaki Üzücü Gerçek
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Morgan Freeman’ı neredeyse her filmde o kendine has sesiyle ve ağır duruşuyla hatırlarız. Ama bir detay var ki yıllardır hiç değişmedi: O da kulağındaki altın küpeler. İlk bakışta sadece bir tarz meselesi gibi duruyor olabilir ama işin aslı öyle değil. Meğer bu küpelerin arkasında hem duygusal hem de baya derin bir hikaye yatıyormuş…
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"Gunner", "Lucy", "Seven" gibi filmlerden tanıdığımız Morgan Freeman, Hollywood'un sayılı oyuncularından bir tanesi.
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Peki Morgan Freeman'ın sürekli olarak taktığı bu altın küpelerin anlamını biliyor muydunuz?
Bu gelenek, denizcilerin uzun ve tehlikeli yolculuklar sırasında, eğer memleketlerinden uzakta hayatlarını kaybederlerse, cenaze masraflarını karşılayacak bir değer taşıması amacıyla altın küpe takmalarına dayanıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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