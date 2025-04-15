Ünlü Yazar Sadece Zeki İnsanların Sahip Olduğu Özellikleri Açıkladı
Zeka dediğimiz şey sadece yüksek IQ’dan mı ibaret? Yale Üniversitesi’nde ders veren ünlü yazar Craig Wright’a göre işin aslı pek öyle değil. The Hidden Habits of Geniuses adlı kitabında, gerçekten “dahi” diyebileceğimiz insanların ortak özelliklerini anlatıyor. Sadece zeki olmak yetmiyor; düşünme şekilleri, alışkanlıkları ve hayata yaklaşımları da bambaşka. İşte sadece dahi insanlarda görülen o ilginç özellikler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yale profesörü Craig Wright, dahiliği sadece zeka ya da yüksek notlarla ölçülemeyecek bir şey olarak görüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dahileri diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri takıntılı olmaları.
Her ne kadar hoş bir davranış olmasa da, tırnak yemek!
Yalnızlık...
Hiç fark etmeden kendi kendinize konuştuğunuz oldu mu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın