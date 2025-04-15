Ünlü Yazar Sadece Zeki İnsanların Sahip Olduğu Özellikleri Açıkladı

Hatta Albert Einstein gibi birçok dahi de bunu yapıyordu. “Kendi kendine konuşma” ya da “iç sesin dışa vurumu” diye geçen bu alışkanlık, düşünceleri toparlamaya, hafızayı güçlendirmeye ve odaklanmaya yardımcı oluyor. Wisconsin ve Pensilvanya üniversitelerinden yapılan araştırmalar da bu davranışın düşünce sürecini netleştirdiğini, hedefleri belirlemeyi kolaylaştırdığını ve öz güveni artırdığını söylüyor.

Dahiler, düşüncelerini sesli dile getirerek hem kafalarındaki karmaşayı azaltıyor hem de yaratıcı çözümler üretebiliyor. Bu hem bir düşünme yöntemi hem de kendini motive etmenin etkili bir yolu aslında.

Bu tür alışkanlıkları tanımak, dahilerin sadece zeki oldukları için değil, kendilerine has davranışları sayesinde de fark yarattığını gösteriyor. Belki biz de bu özellikleri biraz daha fark ettikçe, kendi potansiyelimizi keşfetmeye bir adım daha yaklaşabiliriz.