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Ünlü Yazar Sadece Zeki İnsanların Sahip Olduğu Özellikleri Açıkladı

Ünlü Yazar Sadece Zeki İnsanların Sahip Olduğu Özellikleri Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 18:05

Zeka dediğimiz şey sadece yüksek IQ’dan mı ibaret? Yale Üniversitesi’nde ders veren ünlü yazar Craig Wright’a göre işin aslı pek öyle değil. The Hidden Habits of Geniuses adlı kitabında, gerçekten “dahi” diyebileceğimiz insanların ortak özelliklerini anlatıyor. Sadece zeki olmak yetmiyor; düşünme şekilleri, alışkanlıkları ve hayata yaklaşımları da bambaşka. İşte sadece dahi insanlarda görülen o ilginç özellikler...

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Yale profesörü Craig Wright, dahiliği sadece zeka ya da yüksek notlarla ölçülemeyecek bir şey olarak görüyor.

Yale profesörü Craig Wright, dahiliği sadece zeka ya da yüksek notlarla ölçülemeyecek bir şey olarak görüyor.

Wright'a göre gerçek dahi, toplumu derinden etkileyen, kültürler arasında yankı uyandıran özgün fikirler ortaya koyabilen kişi. The Hidden Habits of Geniuses kitabında ve Yale’de verdiği “Exploring the Nature of Genius” dersinde, IQ puanları gibi klasik ölçütlerin fazla abartıldığını savunuyor. Wright’a göre dahilik, her dönemde farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Önemli olansa gerçekten fark yaratabilmek.

Peki dahi insanları ortak kümede buluşturan şeyler tam olarak ne?

Dahileri diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri takıntılı olmaları.

Dahileri diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri takıntılı olmaları.

Craig Wright’a göre büyük buluşlar genellikle ani ilhamlardan değil, uzun süren derin düşünce süreçlerinden doğuyor. Bu süreçlerin arkasında da tutku var. Bu tutku öyle bir tutku ki zamanla yoğun bir çalışmaya, hatta saplantıya dönüşüyor. Bu da toplumun, özellikle de ailelerin çocukları erken yaşta bir alana yönlendirme baskısıyla çelişiyor. Wright buna “Mbappé projeleri” diyor.

Her ne kadar hoş bir davranış olmasa da, tırnak yemek!

Her ne kadar hoş bir davranış olmasa da, tırnak yemek!

Tırnak yeme zeka ile ilişkilendirilen ilginç alışkanlıklardan biri. Genellikle kaygı ve mükemmeliyetçilikle bağlantılı olsa da, bu davranış bazı zeki bireylerde odaklanmayı ve yaratıcılığı artırabiliyor. Psychology Today’e göre tırnak yeme, bir yandan dikkat eksikliği ve anksiyete gibi rahatsızlıklarla ilişkilendirilse de, diğer yandan zihinsel yoğunlaşmayı destekleyip başarıya giden yolda itici bir güç haline gelebiliyor.

Yalnızlık...

Yalnızlık...

Zeki insanların birçoğu yalnız kalmayı tercih ediyor çünkü çevresine karşı daha hassas olabiliyor. İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nün yaptığı bir araştırma, bu kişilerin sessiz ortamlarda daha rahat düşündüğünü ve çevresel bilgileri daha iyi işlediğini gösteriyor. Bu durum onların yaratıcı düşünmesine yardımcı olabiliyor ama aynı zamanda fazla uyarana maruz kaldıklarında stres yaşamalarına da neden olabiliyor.

Yalnızlık, bu kişilerin dikkatini toplamasını ve derin düşünmesini kolaylaştırıyor. Böylece karmaşık fikirler üzerinde daha rahat çalışabiliyorlar ve yeni şeyler üretmeleri mümkün oluyor.

Hiç fark etmeden kendi kendinize konuştuğunuz oldu mu?

Hatta Albert Einstein gibi birçok dahi de bunu yapıyordu. “Kendi kendine konuşma” ya da “iç sesin dışa vurumu” diye geçen bu alışkanlık, düşünceleri toparlamaya, hafızayı güçlendirmeye ve odaklanmaya yardımcı oluyor. Wisconsin ve Pensilvanya üniversitelerinden yapılan araştırmalar da bu davranışın düşünce sürecini netleştirdiğini, hedefleri belirlemeyi kolaylaştırdığını ve öz güveni artırdığını söylüyor.

Dahiler, düşüncelerini sesli dile getirerek hem kafalarındaki karmaşayı azaltıyor hem de yaratıcı çözümler üretebiliyor. Bu hem bir düşünme yöntemi hem de kendini motive etmenin etkili bir yolu aslında.

Bu tür alışkanlıkları tanımak, dahilerin sadece zeki oldukları için değil, kendilerine has davranışları sayesinde de fark yarattığını gösteriyor. Belki biz de bu özellikleri biraz daha fark ettikçe, kendi potansiyelimizi keşfetmeye bir adım daha yaklaşabiliriz.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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