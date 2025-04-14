4 Yıl Önce Hayatını Kaybetmişti: Ünlü Müzisyen "Yapay Beyin" Sayesinde Tekrardan Müzik Yapabiliyor
Kaynak: https://www.theguardian.com/artanddes...
Avustralya’nın Batı Sanat Galerisi’nde sergilenen 'Yeniden Canlandırma' enstalasyonu, 'ölümsüzlük' kavramını bambaşka bir boyuta taşıdı. 4 yıl önce aramızdan ayrılan ünlü besteci Alvin Lucier, ölümünden sonra bile müziğiyle var olmaya devam ediyor. Lucier’in DNA’sından elde edilen kök hücrelerle oluşturulan bir mini beyin, çevresindeki seslere tepki vererek sürekli yeni melodiler üretiyor.
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Alvin Lucier, 2021 yılında hayatını kaybetmişti.
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Lucier’in kanından geliştirilen bu mini beyin, elektrik sinyalleri göndererek sürekli müzik besteliyor.
Lucier, hayatının son yıllarında kan örneğini bağışlayarak ölümünden sonra bu projede yer almayı bilinçli bir şekilde kabul etmişti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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