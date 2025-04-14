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TasteAtlas En İyi Kıyma Yemeklerini Açıkladı: İlk Sırada Türkiye Var!

TasteAtlas En İyi Kıyma Yemeklerini Açıkladı: İlk Sırada Türkiye Var!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.04.2025 - 13:57

TasteAtlas, 2025 yılı için hazırladığı “Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği” listesini paylaştı. Listenin zirvesine Türkiye’den bir lezzet yerleşti. İzmir’in Tire ilçesine özgü şiş köfte birinci sırayı alırken, Türk mutfağından Adana kebap, İskender kebap ve içli köfte gibi tanıdık isimler de listede kendine yer buldu.

TasteAtlas'ın 2025 yılı için hazırladığı "Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği" listesinde Türk mutfağından 11 lezzet yer aldı.

TasteAtlas'ın 2025 yılı için hazırladığı "Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği" listesinde Türk mutfağından 11 lezzet yer aldı.

TasteAtlas'ın 2025 yılı için hazırladığı 'Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği' listesinde Türk mutfağından 11 lezzet yer aldı. Listenin zirvesinde İzmir'in Tire ilçesine özgü 'Tire Şiş Köfte' bulunuyor. Bu köfte, dana veya sığır etinin sinir ve yağlarından arındırılarak hazırlanır ve odun ateşinde pişirilip tereyağı ile servis ediliyor.

İlk 20'de yer alan Türk lezzetleri ise şu şekilde:

İlk 20'de yer alan Türk lezzetleri ise şu şekilde:

  • Tire Şiş Köfte​

  • Adana Kebap​

  • Sarma​

  • Kayseri Yağlaması​

  • Beyti Kebap​

  • Islama Köfte​

"Gurur duyuyoruz"

"Gurur duyuyoruz"

Tire Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Bahaettin Oktav da ilçenin tarım ve sanayisinin yanı sıra gastronomisiyle de öne çıktığını ifade etti.  Köftenin sıcak tüketilebildiği gibi önceden pişirilmiş şekilde paketlenerek de satıldığını, Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini anlatan Oktav, 'TasteAtlas'ta birinci olmamız gurur verici bir durum' ifadelerini kullandı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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