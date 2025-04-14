TasteAtlas En İyi Kıyma Yemeklerini Açıkladı: İlk Sırada Türkiye Var!

Tire Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Bahaettin Oktav da ilçenin tarım ve sanayisinin yanı sıra gastronomisiyle de öne çıktığını ifade etti. Köftenin sıcak tüketilebildiği gibi önceden pişirilmiş şekilde paketlenerek de satıldığını, Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini anlatan Oktav, 'TasteAtlas'ta birinci olmamız gurur verici bir durum' ifadelerini kullandı.