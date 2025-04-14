TasteAtlas En İyi Kıyma Yemeklerini Açıkladı: İlk Sırada Türkiye Var!
TasteAtlas, 2025 yılı için hazırladığı “Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği” listesini paylaştı. Listenin zirvesine Türkiye’den bir lezzet yerleşti. İzmir’in Tire ilçesine özgü şiş köfte birinci sırayı alırken, Türk mutfağından Adana kebap, İskender kebap ve içli köfte gibi tanıdık isimler de listede kendine yer buldu.
TasteAtlas'ın 2025 yılı için hazırladığı "Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği" listesinde Türk mutfağından 11 lezzet yer aldı.
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İlk 20'de yer alan Türk lezzetleri ise şu şekilde:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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