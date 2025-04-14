Google Haritalar'da Görüldü: 51. Bölge'de Tespit Edilen Üçgen Yapı, "Uzaylı" Tartışmalarını Alevlendirdi

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar yapıyı Stanley Kubrick'in klasik bilim kurgu filmi 2001: A Space Odyssey'deki 'monolit'e benzetti. Bir diğer popüler görüş ise bunun uzaylıların iniş yapacağı bir “işaret noktası” ya da iletişim platformu olduğu yönündeydi.

Ancak konuya daha temkinli yaklaşan bazı gözlemciler ve araştırmacılar, bu yapının muhtemelen askeri amaçlı olduğunu dile getirdi. İddialara göre söz konusu yapı, Radar Kesit Alanı (RCS) testlerinde kullanılmak üzere inşa edilmiş olabilir. Bu tür test alanları, radar sistemlerinin uçak veya füze gibi nesneleri nasıl algıladığını ölçmek için kullanılıyor. Testlerde kullanılan yapılar genellikle özgün geometrilere sahip olup çeşitli radar sinyali analizleri için özel olarak tasarlanıyor.

Yapının Koordinatları: 37°14'46.5'N 115°49'24.0'W

Bölge: Las Vegas’ın yaklaşık 130 kilometre kuzeybatısında, Nevada çölünde yer alan 51. Bölge sınırları içerisinde.