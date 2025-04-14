Google Haritalar'da Görüldü: 51. Bölge'de Tespit Edilen Üçgen Yapı, "Uzaylı" Tartışmalarını Alevlendirdi
Kaynak: https://www.the-sun.com/news/14006885...
ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan ve uzun süredir gizli askeri çalışmalar ile uzaylı teorilerinin merkezinde bulunan 51. Bölge, bu kez Google Haritalar’da tespit edilen gizemli bir yapıyla gündemde. Uydu görüntülerinde açıkça görülen siyah ve üçgen biçimli yapı, sosyal medya kullanıcıları arasında “uzaylı teknolojisi” tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yapının işlevine dair resmi bir açıklama bulunmazken, ortaya atılan teoriler uzaylı iniş noktalarından radar test kulelerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.
İşte detaylar...
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ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan ve uzun yıllardır UFO teorilerinin merkezinde yer alan 51. Bölge, bu kez Google Haritalar'da tespit edilen gizemli bir yapıyla dikkatleri üzerine çekti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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