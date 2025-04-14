onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Google Haritalar'da Görüldü: 51. Bölge'de Tespit Edilen Üçgen Yapı, "Uzaylı" Tartışmalarını Alevlendirdi

Google Haritalar'da Görüldü: 51. Bölge'de Tespit Edilen Üçgen Yapı, "Uzaylı" Tartışmalarını Alevlendirdi

Google Earth UZAYLI
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.04.2025 - 11:56

ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan ve uzun süredir gizli askeri çalışmalar ile uzaylı teorilerinin merkezinde bulunan 51. Bölge, bu kez Google Haritalar’da tespit edilen gizemli bir yapıyla gündemde. Uydu görüntülerinde açıkça görülen siyah ve üçgen biçimli yapı, sosyal medya kullanıcıları arasında “uzaylı teknolojisi” tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yapının işlevine dair resmi bir açıklama bulunmazken, ortaya atılan teoriler uzaylı iniş noktalarından radar test kulelerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.the-sun.com/news/14006885...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan ve uzun yıllardır UFO teorilerinin merkezinde yer alan 51. Bölge, bu kez Google Haritalar'da tespit edilen gizemli bir yapıyla dikkatleri üzerine çekti.

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan ve uzun yıllardır UFO teorilerinin merkezinde yer alan 51. Bölge, bu kez Google Haritalar'da tespit edilen gizemli bir yapıyla dikkatleri üzerine çekti.

Uydu görüntülerinde açıkça görülebilen ve üçgen biçimli bir kuleye benzeyen yapı, sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi. Görüntüler, başta Reddit ve X (eski adıyla Twitter) olmak üzere birçok platformda 'uzaylı teknolojisi', 'gizli hükümet projesi' ve hatta 'UFO yakıt istasyonu' gibi çeşitli iddialarla paylaşıldı.

İddialar ne yönde?

İddialar ne yönde?

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar yapıyı Stanley Kubrick'in klasik bilim kurgu filmi 2001: A Space Odyssey'deki 'monolit'e benzetti. Bir diğer popüler görüş ise bunun uzaylıların iniş yapacağı bir “işaret noktası” ya da iletişim platformu olduğu yönündeydi.

Ancak konuya daha temkinli yaklaşan bazı gözlemciler ve araştırmacılar, bu yapının muhtemelen askeri amaçlı olduğunu dile getirdi. İddialara göre söz konusu yapı, Radar Kesit Alanı (RCS) testlerinde kullanılmak üzere inşa edilmiş olabilir. Bu tür test alanları, radar sistemlerinin uçak veya füze gibi nesneleri nasıl algıladığını ölçmek için kullanılıyor. Testlerde kullanılan yapılar genellikle özgün geometrilere sahip olup çeşitli radar sinyali analizleri için özel olarak tasarlanıyor.

Yapının Koordinatları: 37°14'46.5'N 115°49'24.0'W

Bölge: Las Vegas’ın yaklaşık 130 kilometre kuzeybatısında, Nevada çölünde yer alan 51. Bölge sınırları içerisinde.

Henüz resmi bir açıklama yok.

ABD Hava Kuvvetleri ya da Savunma Bakanlığı cephesinden konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmış değil. Ancak daha önceki benzer vakalarda Pentagon yetkilileri, bu tarz yapıların “gizli savunma projeleri” kapsamında yer aldığını ve genellikle radar teknolojileri üzerine çalışmalarla ilgili olduğunu ifade etmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın