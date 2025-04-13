Ünlü İsimlere Olan Benzerlikleriyle Gerçeklik Algımızla Oynayan Kişiler
Kaynak: https://www.eonline.com/photos/21867/...
'İnsan insana benzer' derlerdi de inanmazdık. Ancak günümüzde, internetteki birçok kullanıcı, dünya çapında ünlenmiş isimlere olan benzerlikleriyle adeta şaşkına çeviriyor. Bir kısım 'Ne alakası var?' diye sorarken, diğerleri gerçek ve sahteyi ayırt etmekte zorlanıyor. Kimisi bu benzerlikleri eğlenceli buluyor, kimisi ise bir tür illüzyon olarak kabul ediyor. Gelin, birlikte bu ilginç ve bazen kafa karıştırıcı benzerliklere göz atalım...
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1. Taylor Swift
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2. Olivia Rodrigo
3. Margot Robbie
4. Prens Harry
5. Daniel Radcliffe
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6. Ed Sheeran
7. Harry Styles
8. Ariana Grande
9. Jennifer Lopez
10. Gigi Hadid
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11. Rihanna
12. Ariana Grande
13. Scarlett Johansson
14. Leonardo DiCaprio
15. Steve Harley
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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