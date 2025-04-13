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Ünlü İsimlere Olan Benzerlikleriyle Gerçeklik Algımızla Oynayan Kişiler

Ünlü İsimlere Olan Benzerlikleriyle Gerçeklik Algımızla Oynayan Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.04.2025 - 00:41

'İnsan insana benzer' derlerdi de inanmazdık. Ancak günümüzde, internetteki birçok kullanıcı, dünya çapında ünlenmiş isimlere olan benzerlikleriyle adeta şaşkına çeviriyor. Bir kısım 'Ne alakası var?' diye sorarken, diğerleri gerçek ve sahteyi ayırt etmekte zorlanıyor. Kimisi bu benzerlikleri eğlenceli buluyor, kimisi ise bir tür illüzyon olarak kabul ediyor. Gelin, birlikte bu ilginç ve bazen kafa karıştırıcı benzerliklere göz atalım...

Kaynak: https://www.eonline.com/photos/21867/...
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1. Taylor Swift

1. Taylor Swift

2. Olivia Rodrigo

2. Olivia Rodrigo

3. Margot Robbie

3. Margot Robbie
3. Margot Robbie

4. Prens Harry

4. Prens Harry
4. Prens Harry

5. Daniel Radcliffe

5. Daniel Radcliffe
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6. Ed Sheeran

6. Ed Sheeran
6. Ed Sheeran

7. Harry Styles

7. Harry Styles

8. Ariana Grande

8. Ariana Grande

9. Jennifer Lopez

9. Jennifer Lopez

10. Gigi Hadid

10. Gigi Hadid
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11. Rihanna

11. Rihanna
11. Rihanna

12. Ariana Grande

12. Ariana Grande

13. Scarlett Johansson

13. Scarlett Johansson
13. Scarlett Johansson

14. Leonardo DiCaprio

14. Leonardo DiCaprio
14. Leonardo DiCaprio

15. Steve Harley

15. Steve Harley

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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