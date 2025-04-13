Zincir Kahvecilerden Aldığımız Kahve Bardaklarının Üzerindeki Minik Delik Ne İşe Yarıyor?
Zincir kahvecilerden aldığınız o kahve bardaklarının üzerindeki minik delik, çoğu zaman fark etmediğimiz ama aslında çok önemli bir işlevi yerine getiriyor.
Kahvenizi yudumlarken, sıcak içeceğinizin güvenli bir şekilde taşınmasını ve rahatça içilmesini sağlayan bu küçük detay,hiç şüphesiz her gün kullandığımız tasarım harikalarından bir tanesi. Peki o minik deliğin tam olarak ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi?
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Herhangi bir kahve zincirinden aldığınız bardakların üzerinde ufacık bir delik olduğunu fark etmişsinizdir.
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Bu deliklerin ilk amacı aslında basıncı dengelemek. Nasıl mı?
Buhar mevzusundan da bahsedelim...
Kapakta delik bulunması, ayrıca içeceğin sıçramasını da engeller.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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