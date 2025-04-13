Zincir Kahvecilerden Aldığımız Kahve Bardaklarının Üzerindeki Minik Delik Ne İşe Yarıyor?

Zincir kahvecilerden aldığınız o kahve bardaklarının üzerindeki minik delik, çoğu zaman fark etmediğimiz ama aslında çok önemli bir işlevi yerine getiriyor.

Kahvenizi yudumlarken, sıcak içeceğinizin güvenli bir şekilde taşınmasını ve rahatça içilmesini sağlayan bu küçük detay,hiç şüphesiz her gün kullandığımız tasarım harikalarından bir tanesi. Peki o minik deliğin tam olarak ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi?