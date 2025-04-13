Merkür ve Venüs Gerileme Dönemi Sonrasında Arkadaşlık İlişkilerinde Dalgalanmalar Yaşayacak 4 Burç

Venüs tarafından yönetilen Terazi burçları için sosyal ilişkiler her zaman hayatlarının merkezindedir. Ancak bu retro gölge dönemi, bazı dostlukların yalnızca “teknikte güzel” olduğunu gösterebilir. Sessizce biriktirdikleri kırgınlıklar bir anda gün yüzüne çıkabilir. Özellikle adalet duyguları zedelendiğinde, uzun yıllık arkadaşlıkları bile sorgulayabilirler.

Bu dönem, kimin gerçekten onların yanında olduğunu anlamaları için oldukça öğretici olabilir. Görünüşte “mükemmel” olan dostluklar, Terazi’nin terazisinde tekrar tartılacak.