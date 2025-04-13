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Merkür ve Venüs Gerileme Dönemi Sonrasında Arkadaşlık İlişkilerinde Dalgalanmalar Yaşayacak 4 Burç

Merkür ve Venüs Gerileme Dönemi Sonrasında Arkadaşlık İlişkilerinde Dalgalanmalar Yaşayacak 4 Burç

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.04.2025 - 19:55

Merkür ve Venüs’ün gerileme döneminin ardından (retroshade dönemi) bazı burçlar, arkadaşlıklarında büyük sarsıntılar yaşayabilir. Bu dönem, eski kırgınlıkların yeniden gündeme gelmesi ve bazı ilişkilerin test edilmesiyle geçebilir. Peki, hangi burçlar bu süreçte dostluklarında dalgalanmalar yaşayacak?

Beraber bakalım...

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Retroshade (Retro gölge dönemi) nedir?

Retroshade (Retro gölge dönemi) nedir?

Retroshade, astrolojide bir gezegenin geri hareketi (retro) bittikten sonraki “toparlanma” sürecine verilen isimdir. Yani gezegen artık ileri harekete geçmiş olsa da, geri hareketin etkileri tam anlamıyla bitmemiştir. Bu dönemde eski meseleler yeniden gündeme gelebilir, kafamız biraz karışık olabilir ya da iletişimde aksaklıklar devam edebilir. Özellikle Merkür ve Venüs gibi gezegenlerde retroshade dönemi, ilişkilerde ve sosyal çevrede bazı şeylerin netleşmeye başladığı ama hâlâ tam oturmadığı bir zaman dilimidir. Kısacası, fırtına geçmiş olabilir ama ortalık daha tam durulmamıştır.

Peki bu süreçte arkadaşlık anlamında dalgalanma yaşayacak 4 burç hangisi? Cevabı öğrenmek istiyorsanız sizleri aşağıya alalım...

İkizler Burcu

Merkür’ün yönettiği bir burç olan İkizler için bu dönem tam anlamıyla bir iletişim testi olabilir. Söyledikleri yanlış anlaşılabilir, söyledikleriyle kastettikleri arasında uçurumlar oluşabilir. Özellikle yakın çevresiyle yaşadığı küçük anlaşmazlıklar büyüyüp içinden çıkılmaz hale gelebilir. “Ben öyle demek istemedim” cümlesi bu süreçte en çok kurdukları cümle olabilir.

Eski dostluklar, geçmişte söylenmiş sözler tekrar masaya yatırılır. Dostluklarda samimiyet kadar sabır da test edilir.

Terazi Burcu

Terazi Burcu

Venüs tarafından yönetilen Terazi burçları için sosyal ilişkiler her zaman hayatlarının merkezindedir. Ancak bu retro gölge dönemi, bazı dostlukların yalnızca “teknikte güzel” olduğunu gösterebilir. Sessizce biriktirdikleri kırgınlıklar bir anda gün yüzüne çıkabilir. Özellikle adalet duyguları zedelendiğinde, uzun yıllık arkadaşlıkları bile sorgulayabilirler.

Bu dönem, kimin gerçekten onların yanında olduğunu anlamaları için oldukça öğretici olabilir. Görünüşte “mükemmel” olan dostluklar, Terazi’nin terazisinde tekrar tartılacak.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Aslanlar dostluklarında sadakat, ilgi ve bağlılık ararlar. Ancak bu dönemde, yakın çevresinden bekledikleri ilgiyi görememek onları fazlasıyla kırabilir. “Ben hep yanındaydım, sen neredeydin?” sorusunu kendilerine sormaya başlayabilirler.

Bazı dostlarının desteğini kaybettiklerini hissettiklerinde, gösterdikleri tüm cömertliğin karşılıksız olduğunu düşünmeleri mümkün. Ego kırgınlıkları, gurur meselesi yapılan konuşmalar bu dönemde kaçınılmaz olabilir. Ancak Aslanlar için bu süreç, kimin gerçek dost olduğunu net bir şekilde görmelerini sağlayabilir.

Oğlak Burcu

Oğlak Burcu

Oğlaklar için dostluklar genelde emek ve güven temelli olur. Ancak bu retroshade döneminde, uzun zamandır görmezden geldikleri bazı davranışlar artık göz ardı edilemeyecek hale gelir. Özellikle çıkar ilişkileri, “menfaate dayalı” dostluklar onların sabrını taşırabilir.

Soğukkanlı duruşlarının altında biriken hayal kırıklıkları, bir anda patlak verebilir. “Ben seni insan yerine koydum ama sen…” diye başlayan iç hesaplaşmalar yaşanabilir. Oğlaklar için bu dönem, çevresini sadeleştirme ve gerçekten güvenebileceği insanları yanında tutma zamanı olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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