Yalnız Kalmak Gerçekten İnsana İyi Geliyor mu?

Sürekli sosyal etkileşimde olmak, tükenmişlik ve yorgunluk hissine yol açabiliyor. Ancak, yalnız kalma süresi sonrası başkalarıyla geçirdiğiniz zaman daha değerli hale geliyor. Social and Personality Psychology Compass dergisine göre, yalnız kalmak, bireylerin sosyal ilişkilerinde daha derin bağlar kurmalarına ve ilişkilerinde daha kaliteli zaman geçirmelerine olanak tanıyor.

Peki siz bu görüşlere katılıyor musunuz? Yalnız kalmak gerçekten de kişide bazı gelişmeler sağlayabilir mi?