Zeka Seviyesi Düşük Bireyler Daha Fazla Cinsellik Yaşıyor, Daha Fazla Çocuk Sahibi Oluyor
'Sex, Status, and Reproductive Success in the Contemporary United States' adlı araştırmaya göre, zeka seviyesi düşük bireyler daha fazla cinsel birliktelik yaşıyor ve daha fazla çocuk sahibi oluyor. Yapılan bu araştırma, daha yüksek IQ seviyesine sahip bireylerin, cinsel aktiviteyi ve çocuk sahibi olmayı daha az tercih ettiklerini ortaya koyuyor.
Araştırmaya göre, zeka ile cinsel ve üreme davranışları arasındaki ilişki modern toplumda hala evrimsel kalıpların izlerini taşıyor.
İşte detaylar...
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İnsan ilişkilerinde statünün her zaman bir yeri var.
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Rosemary L. Hopcroft’un Evolution and Human Behavior dergisinde 2006’da yayımlanan "Sex, Status, and Reproductive Success in the Contemporary United States" adlı akademik makalesinde bu durum geniş bir perspektiften ele alınmış.
Bulgular bi' hayli ilginç!
Kadınlar için tablo biraz daha karmaşık. Eğitim seviyesi arttıkça biyolojik çocuk sayısı düşüyor. Bu durum, eğitimli kadınların daha fazla kariyer odaklı yaşadığını ve çocuk yapma yaşını ertelediğini düşündürüyor.
Şaşırtıcı gelebilir ama IQ seviyesi arttıkça hem kadınlarda hem erkeklerde cinsel ilişki sıklığı azalıyor, hem de çocuk sayısı düşüyor.
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Yani kısacası...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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