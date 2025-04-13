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Kafası "Koptuktan" Sonra Cerrahi Müdahalelerle Hayata Tutunan Kadın O Süreci Anlattı

Kafası "Koptuktan" Sonra Cerrahi Müdahalelerle Hayata Tutunan Kadın O Süreci Anlattı

kafatası Ameliyat
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.04.2025 - 17:31

Dünya genelinde farklı cerrahi müdahaleler okusak da bazı ameliyatlar tam anlamıyla ürperten cinsten desek abartmayız. Megan King isimli bir kadının da, 2005 yılında geçirdiği bir spor kazası nedeniyle hayatı 180 derece değişti.

Doktorlar Megan'a 'kafası kopmuş' teşhisi koydu, olaylar gelişti. Yıllarca süren cerrahi müdahaleler sonrasında hayata tutunan kadının kafası yerine 'yerleştirildi'. Megan, o süreci en ince detayına kadar anlattı.

Kaynak: https://www.lbc.co.uk/news/health/sku...
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2005 yılında geçirdiği sıra dışı bir spor kazası sonucu kafatası omuriliğinden neredeyse tamamen ayrılan Megan King, yıllar süren sağlık mücadelesinin ardından geçirdiği nadir bir operasyonla hayata yeniden tutundu.

2005 yılında geçirdiği sıra dışı bir spor kazası sonucu kafatası omuriliğinden neredeyse tamamen ayrılan Megan King, yıllar süren sağlık mücadelesinin ardından geçirdiği nadir bir operasyonla hayata yeniden tutundu.

Olay, 21 Eylül 2005’te bir futbol maçı sırasında meydana geldi. Henüz 16 yaşındaki King, havadaki topu yakalamaya çalışırken dengesini kaybederek sert şekilde yere düştü. Kazanın ardından 'içten kopmuş' olarak tanımlanan boyun yaralanması nedeniyle hayatı değişen genç kız, tam 37 ameliyat geçirdi.

Düşme sırasında her iki kürek kemiğindeki kasları da yırtılan King, uzun süre koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldı.

Düşme sırasında her iki kürek kemiğindeki kasları da yırtılan King, uzun süre koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldı.

Bir yılı aşkın sürenin ardından yürümeye başlasa da, sağlık durumu yıllar içinde giderek kötüleşti. Eklem yapısı zayıfladı, kürek kemiklerinde şiddetli ağrılar başladı ve kasları zamanla yırtılmaya devam etti.

Geçirdiği onlarca ameliyata rağmen iyileşme sağlanamayınca, doktorlar yıllar boyunca bu durumun altında yatan nedeni tespit edemedi. King’in vücudu, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir türlü toparlanmıyordu.

Kabus gibi geçen kazadan tam on yıl sonra, doktorlar sonunda Megan King’in yaşadığı sağlık sorunlarının nedenini belirleyebildi. 2015 yılında King’e, nadir görülen genetik bir rahatsızlık olan hipermobil Ehlers-Danlos sendromu (hEDS) teşhisi kondu.

Kabus gibi geçen kazadan tam on yıl sonra, doktorlar sonunda Megan King’in yaşadığı sağlık sorunlarının nedenini belirleyebildi. 2015 yılında King’e, nadir görülen genetik bir rahatsızlık olan hipermobil Ehlers-Danlos sendromu (hEDS) teşhisi kondu.

Peki bu sendrom ne anlama geliyor?

Bu sendrom, vücudun kolajen üretiminde sorun yaşamasına neden oluyor. Kolajen ise eklem dokularının sağlıklı şekilde işleyebilmesi için hayati öneme sahip. Hastalık, eklemlerin normalden fazla esnek hale gelmesine yol açarken, doku hasarı ve iyileşme sürecinde ciddi zorluklara neden olabiliyor.

Ehlers-Danlos sendromu (EDS) ve buna bağlı olarak vücutta üretilen hatalı kolajen, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kas yırtılmaları, eklem çıkıkları, kalp problemleri ve vücutta kan birikmesi gibi ciddi belirtiler, hastalığın en bilinen etkileri arasında yer alıyor.

Megan King, daha önce yaptığı bir açıklamada bu durumu şu sözlerle özetlemişti:

“Kolajen hatalı olduğunda birçok belirtiye neden olabilir çünkü kolajen, bir evin temeli gibidir. Temel zayıfsa, ev yıkılır.”

Bir yıl sonra Megan’ın durumu daha da ağırlaştı.

Bir yıl sonra Megan’ın durumu daha da ağırlaştı.

Boynu yerinden çıktı ve baş ile boynu sabit tutmak için “Halo brace” adı verilen sert bir metal cihaz takılması gerekti. Doğrudan kafatasına vidalanan bu aparat, başın dik durmasını sağlıyordu.

Megan’ın yaşadığı bu nadir ve ölümcül durum, tıpta Atlanto-oksipital dislokasyon (AOD) olarak biliniyor. Halk arasında ise daha çarpıcı bir ifadeyle “içten kopma” ya da “içten kafa kopması” olarak biliniyor.

Şu an 35 yaşında olan Megan, yaşadığı o korkunç anı MailOnline’a verdiği röportajda şu sözlerle anlattı:

“Yerçekimi kafamı koparmasın diye sandalyemi arkaya doğru yatırdım. Beyin cerrahım kafatasımı elleriyle yerinde tutmak zorundaydı. Ayakta duramıyordum. Sağ tarafım kontrolsüz şekilde titriyordu.”

“Tam anlamıyla bir korku filmiydi. Uyandığımda başımı hiç hareket ettiremiyordum.”

“Tam anlamıyla bir korku filmiydi. Uyandığımda başımı hiç hareket ettiremiyordum.”

Megan şu an, başını yana hareket ettiremiyor çünkü doktorlar, kafatasından pelvisine kadar olan kemiklerini kaynaştırmış durumda. Omurga kaynaştırmaları yaygın bir prosedür olsa da, dünyada sadece %10'luk bir kesim, kafatasından pelvisine kadar kaynaştırma geçirmiştir.

Megan, yaşadığı durumu şu sözlerle tanımladı:

“Gerçekten bir insan heykeliyim. Omurgam hiç hareket etmiyor. Ama bu, yaşamayı bıraktığım anlamına gelmiyor.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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