Kafası "Koptuktan" Sonra Cerrahi Müdahalelerle Hayata Tutunan Kadın O Süreci Anlattı

Peki bu sendrom ne anlama geliyor?

Bu sendrom, vücudun kolajen üretiminde sorun yaşamasına neden oluyor. Kolajen ise eklem dokularının sağlıklı şekilde işleyebilmesi için hayati öneme sahip. Hastalık, eklemlerin normalden fazla esnek hale gelmesine yol açarken, doku hasarı ve iyileşme sürecinde ciddi zorluklara neden olabiliyor.

Ehlers-Danlos sendromu (EDS) ve buna bağlı olarak vücutta üretilen hatalı kolajen, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kas yırtılmaları, eklem çıkıkları, kalp problemleri ve vücutta kan birikmesi gibi ciddi belirtiler, hastalığın en bilinen etkileri arasında yer alıyor.

Megan King, daha önce yaptığı bir açıklamada bu durumu şu sözlerle özetlemişti:

“Kolajen hatalı olduğunda birçok belirtiye neden olabilir çünkü kolajen, bir evin temeli gibidir. Temel zayıfsa, ev yıkılır.”