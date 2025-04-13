Kafası "Koptuktan" Sonra Cerrahi Müdahalelerle Hayata Tutunan Kadın O Süreci Anlattı
Kaynak: https://www.lbc.co.uk/news/health/sku...
Dünya genelinde farklı cerrahi müdahaleler okusak da bazı ameliyatlar tam anlamıyla ürperten cinsten desek abartmayız. Megan King isimli bir kadının da, 2005 yılında geçirdiği bir spor kazası nedeniyle hayatı 180 derece değişti.
Doktorlar Megan'a 'kafası kopmuş' teşhisi koydu, olaylar gelişti. Yıllarca süren cerrahi müdahaleler sonrasında hayata tutunan kadının kafası yerine 'yerleştirildi'. Megan, o süreci en ince detayına kadar anlattı.
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2005 yılında geçirdiği sıra dışı bir spor kazası sonucu kafatası omuriliğinden neredeyse tamamen ayrılan Megan King, yıllar süren sağlık mücadelesinin ardından geçirdiği nadir bir operasyonla hayata yeniden tutundu.
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Düşme sırasında her iki kürek kemiğindeki kasları da yırtılan King, uzun süre koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldı.
Kabus gibi geçen kazadan tam on yıl sonra, doktorlar sonunda Megan King’in yaşadığı sağlık sorunlarının nedenini belirleyebildi. 2015 yılında King’e, nadir görülen genetik bir rahatsızlık olan hipermobil Ehlers-Danlos sendromu (hEDS) teşhisi kondu.
Bir yıl sonra Megan’ın durumu daha da ağırlaştı.
“Tam anlamıyla bir korku filmiydi. Uyandığımda başımı hiç hareket ettiremiyordum.”
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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