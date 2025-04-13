Mark Zuckerberg, Akıllı Telefonların Yerini Alabilecek Teknolojiyi Açıkladı
Kaynak: https://jasondeegan.com/mark-zuckerbe...
Sizler de takdir edersiniz ki akıllı telefonlar adeta birer organımız gibi. Hem iletişim hem de birçok farklı işimizi halledebildiğimiz akıllı telefonlar, yakın gelecekte tahtını başka bir teknolojiye verebilir.
Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg de geçtiğimiz haftalarda bu konuya değindi. Akıllı telefonların yerini alabilecek teknolojiyi açıklayarak bu teknolojinin daha 'güvenilir' ve 'hızlı' olduğunu dile getirdi.
İşte detaylar...
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Mark Zuckerberg, geçtiğimiz haftalarda cep telefonlarının yerini alacak teknolojiyi açıkladı.
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Yeni teknoloji, akıllı gözlükler olabilir.
Apple ve Meta gibi şirketler, akıllı gözlük projelerine ciddi yatırımlar yapıyor.
Sizce yakın gelecekte böyle bir senaryo gerçekleşirse neler olabilir?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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