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Mark Zuckerberg, Akıllı Telefonların Yerini Alabilecek Teknolojiyi Açıkladı

Mark Zuckerberg, Akıllı Telefonların Yerini Alabilecek Teknolojiyi Açıkladı

Akıllı telefon Mark Zuckerberg
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.04.2025 - 19:21

Sizler de takdir edersiniz ki akıllı telefonlar adeta birer organımız gibi. Hem iletişim hem de birçok farklı işimizi halledebildiğimiz akıllı telefonlar, yakın gelecekte tahtını başka bir teknolojiye verebilir.

Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg de geçtiğimiz haftalarda bu konuya değindi. Akıllı telefonların yerini alabilecek teknolojiyi açıklayarak bu teknolojinin daha 'güvenilir' ve 'hızlı' olduğunu dile getirdi.

İşte detaylar...

Kaynak: https://jasondeegan.com/mark-zuckerbe...
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Mark Zuckerberg, geçtiğimiz haftalarda cep telefonlarının yerini alacak teknolojiyi açıkladı.

Mark Zuckerberg, geçtiğimiz haftalarda cep telefonlarının yerini alacak teknolojiyi açıkladı.

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, teknolojinin geleceğine yönelik tahminleriyle de sık sık gündem oluyor. Zuckerberg, bu sefer de yakın gelecekte cep telefonlarının yerini alacak şeyi söyledi.

Yeni teknoloji, akıllı gözlükler olabilir.

Yeni teknoloji, akıllı gözlükler olabilir.

Yakın zamanda yaptığı bir konuşmada, teknolojiyle etkileşim şeklimizin giderek daha doğal ve sosyal bir deneyime dönüştüğünü vurguladı. Gelecekte, cihazların büyük ekranlar yerine akıllı gözlükler gibi daha gizli ve hızlı bir deneyim sunacağını düşünüyor.

Apple ve Meta gibi şirketler, akıllı gözlük projelerine ciddi yatırımlar yapıyor.

Apple ve Meta gibi şirketler, akıllı gözlük projelerine ciddi yatırımlar yapıyor.

Mark Zuckerberg, bu gözlükleri sadece bir 'ekran' olarak görmüyor. Bu tür bir cihaz kişisel asistan gibi de çalışabilir, anlık yol tarifi verebilir ve sorularınıza hızlı yanıt sunabilir.

Sizce yakın gelecekte böyle bir senaryo gerçekleşirse neler olabilir?

Sizce yakın gelecekte böyle bir senaryo gerçekleşirse neler olabilir?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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