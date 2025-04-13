Mark Zuckerberg, Akıllı Telefonların Yerini Alabilecek Teknolojiyi Açıkladı

Sizler de takdir edersiniz ki akıllı telefonlar adeta birer organımız gibi. Hem iletişim hem de birçok farklı işimizi halledebildiğimiz akıllı telefonlar, yakın gelecekte tahtını başka bir teknolojiye verebilir.

Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg de geçtiğimiz haftalarda bu konuya değindi. Akıllı telefonların yerini alabilecek teknolojiyi açıklayarak bu teknolojinin daha 'güvenilir' ve 'hızlı' olduğunu dile getirdi.

İşte detaylar...