Ünlü Influencer Havalimanında Zor Anlar Yaşadı: Pasaport Fotoğrafından Tanıyamadılar!

Nedeni ise bi' hayli ilginç! Artık pasaport fotoğrafındaki haline hiç benzemiyor olması.

32 yaşındaki Gkay, YouTube ve TikTok’taki içerikleriyle tanınıyor, birkaç filmde de yer aldı. Ama kimse onu 'doğal haliyle' tanımıyor. Bugüne kadar göğüs büyütme, burun estetiği, çene ve yanaklardan yağ aldırma, göğüs dikleştirme ve dudak dolgusu gibi birçok estetik operasyon geçirdi.