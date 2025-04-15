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Ünlü Influencer Havalimanında Zor Anlar Yaşadı: Pasaport Fotoğrafından Tanıyamadılar!

Ünlü Influencer Havalimanında Zor Anlar Yaşadı: Pasaport Fotoğrafından Tanıyamadılar!

Influencer
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 19:39

Sosyal medya dünyasının ünlü isimlerinden Gessica Kayane, estetik operasyonları sonucu pasaport fotoğrafındaki halinden tamamen farklı bir görünüme büründü. Brezilya’ya dönerken pasaport kontrolünde büyük bir sürprizle karşılaşan influencer, görevliler tarafından neredeyse ülkeye alınmayacaktı. Yüzündeki değişiklikler nedeniyle tanınmayan influencer, sosyal medya paylaşımlarıyla geçirdiği dönüşümü kanıtlamak zorunda kaldı.

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/04/11/lifesty...
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Bir sosyal medya fenomeni, bu hafta başında Brezilya’ya dönerken pasaport kontrolünde durdurulduğunu ve memurlar tarafından sorguya çekildiğini söyledi.

Bir sosyal medya fenomeni, bu hafta başında Brezilya’ya dönerken pasaport kontrolünde durdurulduğunu ve memurlar tarafından sorguya çekildiğini söyledi.

Nedeni ise bi' hayli ilginç! Artık pasaport fotoğrafındaki haline hiç benzemiyor olması.

32 yaşındaki Gkay, YouTube ve TikTok’taki içerikleriyle tanınıyor, birkaç filmde de yer aldı. Ama kimse onu 'doğal haliyle' tanımıyor. Bugüne kadar göğüs büyütme, burun estetiği, çene ve yanaklardan yağ aldırma, göğüs dikleştirme ve dudak dolgusu gibi birçok estetik operasyon geçirdi.

Hal böyle olunca belgelerindeki eski fotoğraflar artık güncel haliyle uyuşmaz hale geldi. Havalimanındaki görevliler, influencer'ı tanıyamadı.

Hal böyle olunca belgelerindeki eski fotoğraflar artık güncel haliyle uyuşmaz hale geldi. Havalimanındaki görevliler, influencer'ı tanıyamadı.

“Ülkeye neredeyse alınmıyordum çünkü belgelerimdeki tüm fotoğraflar artık bana benzemiyor.”

“İyi ki Instagram hesabım vardı da, değişimi gösteren fotoğraflarla kendimi kanıtlayabildim,” dedi.

Bu olaydan sonra hemen kararını verdi:

Brezilya’ya döner dönmez yapacağım ilk iş: tüm belgelerdeki fotoğraflarımı yenilemek.”

Uzmanlar bu konuda uyarıyor. Fazla makyaj ya da dış görünüşte büyük farklar, havaalanlarındaki kimlik kontrol süreçlerini zorlaştırabiliyor.

Uzmanlar bu konuda uyarıyor. Fazla makyaj ya da dış görünüşte büyük farklar, havaalanlarındaki kimlik kontrol süreçlerini zorlaştırabiliyor.

İngiltere’de bir seyahat sitesinin ürün sorumlusu Gemma Brown, şöyle diyor:

“Eğer pasaport fotoğrafınızı çektirdikten sonra dış görünüşünüzde bazı değişiklikler yaparsanız, havalimanındaki kimlik doğrulama süreci uzayabilir.'

ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre ise, saç boyatmak, sakal bırakmak ya da yaşlanmak gibi küçük değişiklikler pasaport yenileme gerektirmiyor.

Ama eğer yüzünüzde büyük bir değişim varsa, örneğin estetik ameliyatlar, ciddi travmalar, büyük dövmeler ya da cinsiyet geçişi gibi, o zaman pasaportunuzu mutlaka yenilemeniz gerekiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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houseof

Estetikle anneyken kızına dönüşmüş ama pasaport fotoları 6 ayda yenilenir. Bu kadar değişmişken sorun yaşayacağını düşünmeliydi