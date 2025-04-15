Ünlü Influencer Havalimanında Zor Anlar Yaşadı: Pasaport Fotoğrafından Tanıyamadılar!
Kaynak: https://nypost.com/2025/04/11/lifesty...
Sosyal medya dünyasının ünlü isimlerinden Gessica Kayane, estetik operasyonları sonucu pasaport fotoğrafındaki halinden tamamen farklı bir görünüme büründü. Brezilya’ya dönerken pasaport kontrolünde büyük bir sürprizle karşılaşan influencer, görevliler tarafından neredeyse ülkeye alınmayacaktı. Yüzündeki değişiklikler nedeniyle tanınmayan influencer, sosyal medya paylaşımlarıyla geçirdiği dönüşümü kanıtlamak zorunda kaldı.
İşte detaylar...
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Bir sosyal medya fenomeni, bu hafta başında Brezilya’ya dönerken pasaport kontrolünde durdurulduğunu ve memurlar tarafından sorguya çekildiğini söyledi.
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Hal böyle olunca belgelerindeki eski fotoğraflar artık güncel haliyle uyuşmaz hale geldi. Havalimanındaki görevliler, influencer'ı tanıyamadı.
Uzmanlar bu konuda uyarıyor. Fazla makyaj ya da dış görünüşte büyük farklar, havaalanlarındaki kimlik kontrol süreçlerini zorlaştırabiliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Estetikle anneyken kızına dönüşmüş ama pasaport fotoları 6 ayda yenilenir. Bu kadar değişmişken sorun yaşayacağını düşünmeliydi