Hamilelik Pozlarıyla Gündem Olmuştu: Rapçi Lil Nas X Yüz Felci Geçirerek Hastaneye Kaldırıldı
Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cx2...
Geçtiğimiz yıllarda hamilelik pozu verdiği yaratıcı albüm tanıtımıyla gündeme gelen ünlü rapçi Lil Nas X, bu kez sağlık durumu nedeniyle sevenlerini endişelendirdi. Instagram hesabından hastaneden bir video paylaşan sanatçı, yüzünün sağ tarafını hareket ettiremediğini ve gülümseyemediğini söyledi. Yüz felci geçirerek hastaneye kaldırılan Lil Nas X, hastane paylaşımlarıyla gündem oldu.
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Lil Nas X... Özellikle son zamanların en çok konuşulan isimlerden bir tanesi.
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O dönemki "Montero" albümü için kamera karşısına geçmiş, "hamilelik" pozları vermişti.
Lil Nas X, bu sefer de talihsiz bir olayla gündeme geldi. Başarılı rapçi yüz felci geçirdi, hastaneye kaldırıldı.
Devamında yaptığı bir başka paylaşımda ise Lil Nas X hayranlarına “iyi olduğunu” söyledi ve “üzülmeyi bırakmalarını” rica etti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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