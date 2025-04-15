Hamilelik Pozlarıyla Gündem Olmuştu: Rapçi Lil Nas X Yüz Felci Geçirerek Hastaneye Kaldırıldı

Başarılı rapçi, o dönem dikkatleri epey üzerine çekmişti. Yaptığı açıklamada ise, 'Bu fikir aklıma gelince hemen stilistimi aradım. Bu yeni albümün benim bebeğim gibi olduğunu söyledim. Stilistim de şakayla karışık olarak 'O zaman hamileymişsin gibi fotoğraflar çekelim' dedi.' demişti.