Değişim Başlıyor, Şifa Enerjisi Geliyor: 16 Nisan'ın En Şanslı 3 Burcu

Yarın son zamanlarda yaşadığınız zorlukların etkisi geçmeye başlayacak. Plüton’un etkisi ve Ay’ın hizalanması, sizi ileriye doğru itiyor ve daha iyi şeyler için yolunuzu açıyor. Geçmişte aşılmaz görünen engeller artık yönetilebilir küçük engeller gibi görünecek.

Kişisel hayatınızda beklenmedik bir değişim ve şans geliyor. Eğer hayal kırıklığı yaşıyorsanız, evren size tüm çabalarınızın karşılığını verecek. Bir dönüm noktası yakın. Bu dönüm noktası, sizi şaşırtan bir şekilde gelebilir.

Artık şifa zamanı. Plüton’un sunduğu değişime açık olun ve güven duygunuzun daha da güçlendiğini göreceksiniz. Şifa enerjisi nihayet geliyor.