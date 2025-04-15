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OpenAI, ChatGPT 4.1 Sürümünü Tanıttı: Yeni Sürümde Hangi Özellikler Var?

OpenAI, ChatGPT 4.1 Sürümünü Tanıttı: Yeni Sürümde Hangi Özellikler Var?

ChatGPT
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 21:53

OpenAI, yapay zeka alanındaki en yeni güncellemesini duyurdu. Şirketin geliştirdiği dil modeli ChatGPT’nin 4.1 sürümü, 14 Nisan 2025 itibarıyla tanıtıldı. Yeni sürüm daha hızlı yanıt süresi, gelişmiş hafıza sistemi ve genişletilmiş bağlam kapasitesi gibi özelliklerle geliyor. Henüz yalnızca API üzerinden erişilebilen ChatGPT 4.1’in, yakın zamanda ChatGPT arayüzüne entegre edilmesi bekleniyor. Peki bu yeni sürümde kullanıcıları tam olarak ne bekliyor?

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.theverge.com/news/647896/...
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ChatGPT 4.1, 14 Nisan 2025 itibarıyla tanıtıldı.

ChatGPT 4.1, 14 Nisan 2025 itibarıyla tanıtıldı.

ChatGPT 4.1, önceki sürümlere kıyasla çok daha geniş bir bağlam penceresine sahip. Bu, modelin yaklaşık 1 milyon token'ı (yaklaşık 750.000 kelime) tek bir seferde işleyebilmesi anlamına geliyor. Bu sayede uzun belgeler, kitaplar veya karmaşık metinler üzerinde daha derinlemesine analizler yapabiliyor.

ChatGPT, sizi tanıyor!

ChatGPT, sizi tanıyor!

Bu sürümle birlikte gelen hafıza özelliği sayesinde ChatGPT, daha önceki sohbetlerinizde söylediklerinizi hatırlıyor! Örneğin:

  • Hangi konularda içerik istediğiniz,

  • Hangi tarzda konuşmak istediğiniz,

  • Sizinle önceki konuşmalarda paylaşılan bilgileri hatırlayabiliyor!

Bu ChatGPT'yi sanki bir arkadaşınız gibi, her seferinde sıfırdan tanımak zorunda kalmadan kullanmanızı sağlıyor.

ChatGPT 4.1, özellikle yazılım geliştiriciler için çok kullanışlı bir hale geldi.

ChatGPT 4.1, özellikle yazılım geliştiriciler için çok kullanışlı bir hale geldi.

Kod yazarken çok daha az hata yapıyor, karmaşık projeleri daha hızlı çözebiliyor ve yazdığı kodları daha etkili bir şekilde düzeltebiliyor. Eğer programlamayla ilgileniyorsanız, bu yenilik sizi bayağı rahatlatacak.

Artık sadece metin değil, görselleri de anlayabiliyor. Elinizde bir fotoğraf varsa, bu görselin içeriği hakkında detaylı açıklamalar yapabiliyor. Hatta istediğiniz sahneleri yaratmak için çizimler oluşturabiliyor.

Artık daha fazla seçenek var.

Artık daha fazla seçenek var.

OpenAI, GPT-4.1'i üç farklı versiyonla sunuyor: GPT-4.1, GPT-4.1 Mini ve GPT-4.1 Nano. Bu çeşitlilik, farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun çözümler sunuyor.

Özellikle GPT-4.1 Nano, en küçük, en hızlı ve en uygun fiyatlı model olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca GPT-4.1, önceki modellere kıyasla %26 daha düşük maliyetle çalışıyor. Özellikle büyük ölçekli projelerde veya sürekli kullanım gerektiren uygulamalarda önemli bir tasarruf sağlıyor.

ChatGPT 4.1, şu an kullanılıyor mu?

ChatGPT 4.1, şu an kullanılıyor mu?

ChatGPT 4.1 şu anda kullanıma sunulmuş durumda olsa da şu an için yalnızca API üzerinden erişilebilir. Yani, doğrudan ChatGPT arayüzü üzerinden değil, geliştiriciler için sunulan API aracılığıyla kullanılabiliyor.

OpenAI, GPT-4 modelini 30 Nisan 2025 itibarıyla ChatGPT platformundan kaldırmayı planlıyor ve yerine GPT-4.1'i entegre etmeyi hedefliyor. Bu, ChatGPT kullanıcılarının daha gelişmiş özelliklere sahip GPT-4.1 modeline geçiş yapacakları anlamına geliyor.​

Ancak GPT-4.1'in ChatGPT platformunda ne zaman aktif olacağına dair kesin bir tarih henüz açıklanmadı. Bu nedenle kullanıcıların bu yeni sürümü ne zaman deneyimleyebileceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.​

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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