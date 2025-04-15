OpenAI, ChatGPT 4.1 Sürümünü Tanıttı: Yeni Sürümde Hangi Özellikler Var?
Kaynak: https://www.theverge.com/news/647896/...
OpenAI, yapay zeka alanındaki en yeni güncellemesini duyurdu. Şirketin geliştirdiği dil modeli ChatGPT’nin 4.1 sürümü, 14 Nisan 2025 itibarıyla tanıtıldı. Yeni sürüm daha hızlı yanıt süresi, gelişmiş hafıza sistemi ve genişletilmiş bağlam kapasitesi gibi özelliklerle geliyor. Henüz yalnızca API üzerinden erişilebilen ChatGPT 4.1’in, yakın zamanda ChatGPT arayüzüne entegre edilmesi bekleniyor. Peki bu yeni sürümde kullanıcıları tam olarak ne bekliyor?
İşte detaylar...
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ChatGPT 4.1, 14 Nisan 2025 itibarıyla tanıtıldı.
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ChatGPT 4.1, özellikle yazılım geliştiriciler için çok kullanışlı bir hale geldi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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