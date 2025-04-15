OpenAI, ChatGPT 4.1 Sürümünü Tanıttı: Yeni Sürümde Hangi Özellikler Var?

Kod yazarken çok daha az hata yapıyor, karmaşık projeleri daha hızlı çözebiliyor ve yazdığı kodları daha etkili bir şekilde düzeltebiliyor. Eğer programlamayla ilgileniyorsanız, bu yenilik sizi bayağı rahatlatacak.

Artık sadece metin değil, görselleri de anlayabiliyor. Elinizde bir fotoğraf varsa, bu görselin içeriği hakkında detaylı açıklamalar yapabiliyor. Hatta istediğiniz sahneleri yaratmak için çizimler oluşturabiliyor.