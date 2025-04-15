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Tek Kuruş Harcamadan Yılın 6 Ayını Lüks Bir Gemide Tatil Yaparak Geçiren Kadın

Tek Kuruş Harcamadan Yılın 6 Ayını Lüks Bir Gemide Tatil Yaparak Geçiren Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 23:39

Christine Kesteloo isimli bir kadın yılın altı ayını lüks bir yolcu gemisinde geçiriyor. Üstelik bu süre zarfında cebinden bir kuruş bile para çıkmıyor. Eşinin mesleği sayesinde 'krallar gibi' yaşadığını söyleyen Christine, şu anki hayatından oldukça memnun.

Gelin, o açıklamalara birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/344...
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Sizleri Christine ile tanıştıralım.

Sizleri Christine ile tanıştıralım.

Kendisi, tam anlamıyla hepimizin rüyasını yaşıyor. Yılın yarısını dev bir yolcu gemisinde tatil yaparak geçiriyor. Üstelik 1 kuruş bile ödemeden!

Karadan yüzlerce kilometre uzakta olmak kulağa zor gibi gelebilir ama Christine’e göre hayat tam bir tatil havasında geçiyor.

43 yaşındaki eski gemi direktörü Christine, artık yemek yapmak zorunda olmadığını, çamaşır yıkamadığın, hatta yatağını bile kendi toplamadığını söylüyor.

“Bazı insanlar yargılayabilir ama bu şekilde dünyayı deneyimleyebilmek gerçekten büyük bir ayrıcalık"

“Bazı insanlar yargılayabilir ama bu şekilde dünyayı deneyimleyebilmek gerçekten büyük bir ayrıcalık"

Eşi bir yolcu gemisinde baş mühendis olarak çalışıyor ve bu sayede Christine de gemiye 'eş kontenjanıyla' ücretsiz binebiliyor. Eşi üç ay çalışıyor, üç ay izin yapıyor. Christine de onunla birlikte seyahat ediyor. Christine, geminin herhangi bir stüdyo daireden farksız olduğunu da vurguluyor.

“Banyomuz çok dar, odanın planı da biraz garip. Gece tuvalete gitmem gerektiğinde eşimin üzerinden atlamam gerekiyor.”

“Bu kadar küçük bir alanda yaşamak, sürekli dip dibe olmamızı sağlıyor. Her çift bunu tercih etmeyebilir ama biz sadece üç yıllık evliyiz ve bu yakınlıktan şikayetçi değiliz”

“Bu kadar küçük bir alanda yaşamak, sürekli dip dibe olmamızı sağlıyor. Her çift bunu tercih etmeyebilir ama biz sadece üç yıllık evliyiz ve bu yakınlıktan şikayetçi değiliz”

Gemi hayatının bir diğer zorluğu ise günlerin birbirine karışması. Christine, hangi gün olduğunu anlamak için geminin hangi limanda olduğunu baz alıyor. Hatta zaman farklarından dolayı bazı doğum günlerini bile kaçırdığı oluyormuş.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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