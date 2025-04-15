Tek Kuruş Harcamadan Yılın 6 Ayını Lüks Bir Gemide Tatil Yaparak Geçiren Kadın

Eşi bir yolcu gemisinde baş mühendis olarak çalışıyor ve bu sayede Christine de gemiye 'eş kontenjanıyla' ücretsiz binebiliyor. Eşi üç ay çalışıyor, üç ay izin yapıyor. Christine de onunla birlikte seyahat ediyor. Christine, geminin herhangi bir stüdyo daireden farksız olduğunu da vurguluyor.

“Banyomuz çok dar, odanın planı da biraz garip. Gece tuvalete gitmem gerektiğinde eşimin üzerinden atlamam gerekiyor.”