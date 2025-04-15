Tek Kuruş Harcamadan Yılın 6 Ayını Lüks Bir Gemide Tatil Yaparak Geçiren Kadın
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/344...
Christine Kesteloo isimli bir kadın yılın altı ayını lüks bir yolcu gemisinde geçiriyor. Üstelik bu süre zarfında cebinden bir kuruş bile para çıkmıyor. Eşinin mesleği sayesinde 'krallar gibi' yaşadığını söyleyen Christine, şu anki hayatından oldukça memnun.
Gelin, o açıklamalara birlikte bakalım...
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Sizleri Christine ile tanıştıralım.
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“Bazı insanlar yargılayabilir ama bu şekilde dünyayı deneyimleyebilmek gerçekten büyük bir ayrıcalık"
“Bu kadar küçük bir alanda yaşamak, sürekli dip dibe olmamızı sağlıyor. Her çift bunu tercih etmeyebilir ama biz sadece üç yıllık evliyiz ve bu yakınlıktan şikayetçi değiliz”
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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