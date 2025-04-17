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"Kendinize Köle Arıyorsunuz": Maaş Yerine Harçlık Veren Şirket İşçi Sömürüsünü Bir Kez Daha Gözler Önüne Serdi

"Kendinize Köle Arıyorsunuz": Maaş Yerine Harçlık Veren Şirket İşçi Sömürüsünü Bir Kez Daha Gözler Önüne Serdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.04.2025 - 12:28

Günümüzdeki bazı şirketlerde 'işçi sömürüsü' büyük bir gündem konusu. Hatta iş arama platformlarında yayınlanan iş ilanlarındaki şartları görünce insanlar, öfkelerini dile getirmekten geri durmuyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de faaliyet gösteren bir şirketin iş ilanı gündem oldu. İş ilanında ayda sadece 5 bin lira harçlık vereceğini söyleyen şirket, sosyal medyada topa tutuldu.

İşte detaylar...

Kaynak: https://x.com/populicc/status/1912179...
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Günümüz iş dünyasında zor çalışma koşullarıyla karşılaşıyoruz.

Günümüz iş dünyasında zor çalışma koşullarıyla karşılaşıyoruz.

Sizler de takdir edersiniz ki bazı şirketler ne bir yan hak veriyor ne de çalışanlarını değerli görüyor. Düşük maaşlar da cabası!

Hem patronların hem de günümüz ekonomik koşullarının bunda büyük bir etkisi var. Hatta LinkedIn gibi platformlarda paylaşılan iş ilanlarının şartlarını okuyunca, insanın beynine kan sıçramaması içten bile değil.

İngiltere'de faaliyet gösteren Türk bir şirketin iş ilanı da kısa zamanda gündem oldu. Şartlar, işçilerin sömürüldüğünün bir kanıtı niteliğinde.

İngiltere'de faaliyet gösteren Türk bir şirketin iş ilanı da kısa zamanda gündem oldu. Şartlar, işçilerin sömürüldüğünün bir kanıtı niteliğinde.

İngiltere'deki şirketimiz için uzaktan çalışacak stajer Backend Yazılım Mühendisi arıyoruz.

Ağırlıklı olarak Python ve AWS kullanarak nesnelerin interneti ve telekom sektörleri için gerçek zamanlı ücretlendirme, raporlama ve takip ürünlerini modern yöntemler ve araçlarla geliştiriyoruz.

Kriterler:

  • İngilizce bilmek.

  • Python bilmek.

  • Bilgisayarı olmak.

  • Kendi başına çalışabilecek disipline sahip olmak.

Avantajlar:

  • Çalışma zamanları esnektir.

  • Full time için ayda 5000 TL harçlık verilecektir.

Sosyal medyadaki kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

Sosyal medyadaki kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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paranoid

MAAŞ + HARÇLIKTIR

moonlight

olması gerektiği gibi umuyoruz ...

Kerem Senol

bence bunu yazan bilgisayar kullanmayı bilmediği için eksik yazmış.Sondaki 0 ( sıfır) unutmuş.En azından biraz olsun teselli ederdi.

beybi shark

dostlar, ingilterede Türklerin kurmuş olduğu bu şekilde ucuz köle çalıştırma kafasında çok fazla şirket var ne yazık ki. Vaktiyle 2 yıl tam zamanlı çalıştım ... Devamını Gör

beybi shark

100 pound bir rakamdan bahsediyoruz, gider gösterirken bi şeye subscribe olduk diye fatura kalemi keserler HMRC'nin (ingilteredeki GİB) umrunda dahi olmaz...... Devamını Gör