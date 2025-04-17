"Kendinize Köle Arıyorsunuz": Maaş Yerine Harçlık Veren Şirket İşçi Sömürüsünü Bir Kez Daha Gözler Önüne Serdi
Kaynak: https://x.com/populicc/status/1912179...
Günümüzdeki bazı şirketlerde 'işçi sömürüsü' büyük bir gündem konusu. Hatta iş arama platformlarında yayınlanan iş ilanlarındaki şartları görünce insanlar, öfkelerini dile getirmekten geri durmuyor.
Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de faaliyet gösteren bir şirketin iş ilanı gündem oldu. İş ilanında ayda sadece 5 bin lira harçlık vereceğini söyleyen şirket, sosyal medyada topa tutuldu.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günümüz iş dünyasında zor çalışma koşullarıyla karşılaşıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere'de faaliyet gösteren Türk bir şirketin iş ilanı da kısa zamanda gündem oldu. Şartlar, işçilerin sömürüldüğünün bir kanıtı niteliğinde.
Sosyal medyadaki kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
MAAŞ + HARÇLIKTIR
olması gerektiği gibi umuyoruz ...
bence bunu yazan bilgisayar kullanmayı bilmediği için eksik yazmış.Sondaki 0 ( sıfır) unutmuş.En azından biraz olsun teselli ederdi.
dostlar, ingilterede Türklerin kurmuş olduğu bu şekilde ucuz köle çalıştırma kafasında çok fazla şirket var ne yazık ki. Vaktiyle 2 yıl tam zamanlı çalıştım ... Devamını Gör
100 pound bir rakamdan bahsediyoruz, gider gösterirken bi şeye subscribe olduk diye fatura kalemi keserler HMRC'nin (ingilteredeki GİB) umrunda dahi olmaz...... Devamını Gör