"Kendinize Köle Arıyorsunuz": Maaş Yerine Harçlık Veren Şirket İşçi Sömürüsünü Bir Kez Daha Gözler Önüne Serdi

Sizler de takdir edersiniz ki bazı şirketler ne bir yan hak veriyor ne de çalışanlarını değerli görüyor. Düşük maaşlar da cabası!

Hem patronların hem de günümüz ekonomik koşullarının bunda büyük bir etkisi var. Hatta LinkedIn gibi platformlarda paylaşılan iş ilanlarının şartlarını okuyunca, insanın beynine kan sıçramaması içten bile değil.