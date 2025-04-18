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CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Etsiz Tepsi Kebabını Görünce Küplere Bindi: "Urfa Neden AKP'ye Oy Veriyor?"

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Etsiz Tepsi Kebabını Görünce Küplere Bindi: "Urfa Neden AKP'ye Oy Veriyor?"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.04.2025 - 19:09

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Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, bu kez Urfa’daki bir tepsi kebabı görüntüsüyle gündeme geldi. Eline mikrofonu alan Tanal, tepsi kebabında et olmadığını fark edince tepkisini gizleyemedi: “Urfa’da etsiz tepsi kebabı mı olur?” diyerek sitem eden Tanal, “Eti bulamıyoruz” diyen vatandaşa ise “Demek ki memnunlar, AKP’ye oy veriyorlar” yanıtını verdi. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: ANKA

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İşte Mahmut Tanal'ın o anları:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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