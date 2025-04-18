CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Etsiz Tepsi Kebabını Görünce Küplere Bindi: "Urfa Neden AKP'ye Oy Veriyor?"

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, bu kez Urfa’daki bir tepsi kebabı görüntüsüyle gündeme geldi. Eline mikrofonu alan Tanal, tepsi kebabında et olmadığını fark edince tepkisini gizleyemedi: “Urfa’da etsiz tepsi kebabı mı olur?” diyerek sitem eden Tanal, “Eti bulamıyoruz” diyen vatandaşa ise “Demek ki memnunlar, AKP’ye oy veriyorlar” yanıtını verdi. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: ANKA