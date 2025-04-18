Etkinliğimiz Artıyor, Kendimize Odaklanıyoruz: Bu Hafta Sonunun En Şanslı 3 Burcu
Güneş'in Boğa burcuna geçmesiyle birlikte, doğayla birlikte biz de yavaş yavaş sakinleşmeye ve kendimize odaklanmaya başlıyoruz. Kimimiz evinde huzuru bulurken kimimiz de sosyal hayatın tam ortasında kendine yer açıyor. Bu hafta sonu ise bazı burçlar için yıldızlar adeta özel bir rota çiziyor. Hem duygusal olarak güçleniyor, hem de hayata karşı daha kararlı adımlar atıyoruz. İşte bu hafta sonu gökyüzünün en çok desteklediği üç burç...
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Boğa Burcu
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Yengeç Burcu
Yay Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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