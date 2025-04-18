Birçoğumuzun Zaman Zaman Yaşadığı Yetersizlik Hissi Nereden Geliyor?

Yetersizlik hissiyle başa çıkmak için ilk adım, bu duygunun kaynağını fark etmek ve kendinize karşı daha anlayışlı bir tutum geliştirmek. Psikolog Kristin Neff’in öz-şefkat üzerine yaptığı çalışmalar, bireyin kendine karşı eleştirel değil, şefkatli yaklaşmasının bu duyguyu hafiflettiğini gösteriyor.

Aynı zamanda bilişsel terapinin öncülerine göre, “Yeterince iyi değilim” gibi otomatik düşünceleri fark edip daha gerçekçi bakış açıları geliştirmek oldukça etkilidir. Küçük başarıları görmezden gelmek yerine bunları içselleştirmek, başarıyı sadece “mükemmel sonuçlarla” eşleştirmemek gerekir. Ayrıca sosyal karşılaştırmalardan uzak durmak, kendi gelişim sürecinize odaklanmak ve gerektiğinde bir uzmandan destek almak da bu duyguyla başa çıkmada önemli araçlardır.