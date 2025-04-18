Birçoğumuzun Zaman Zaman Yaşadığı Yetersizlik Hissi Nereden Geliyor?
Kaynak: https://www.betterhelp.com/advice/sel...
Hepimiz zaman zaman kendimizi yetersiz, eksik ya da başarısız hissetmişizdir. Bu duygu, genellikle anlık bir his gibi görünse de aslında altında derin psikolojik ve çevresel faktörler yatar. Yetersizlik hissi sadece bireysel bir zayıflık değil, aynı zamanda toplumsal baskılar, geçmiş deneyimler ve kişisel beklentilerle şekillenen karmaşık bir duygu durumudur. Peki, bu duygu tam olarak nereden geliyor? Bilim insanlarının araştırmalarına ve psikolojik yaklaşımlara göre yetersizlik hissinin sebepleri oldukça derin olmakla birlikte genellikle geçmişten gelen izler taşır.
Gelin, 'yetersizlik' hissinin kökenine hep birlikte bakalım...
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Yetersizlik hissi... Belki zaman zaman belki de hayatımızın büyük bir döneminde bu duyguyla cebelleşiyoruz.
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İsterseniz, yetersizlik hissine yakından bakalım. Örneğin psikolojinin babası Sigmund Freud, bu hissin çocukluk döneminde yaşanan travmatik deneyimlerin bilinçdışında yer etmesiyle oluştuğunu öne sürüyor.
Alfred Adler ise yetersizlik hissini "aşağılık kompleksi" kavramıyla açıklıyor.
Rogers'a göre, insanlar doğuştan değerli ve yeterlidir; ancak çevreden gelen olumsuz eleştiriler ve koşulsuz sevginin eksikliği, bireyin bu doğal değerini sorgulamasına yol açar.
Erikson'a göre, yetersizlik hissi yaşamın her döneminde ortaya çıkabilir.
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Beck'e göre ise yetersizlik hissi bireyin düşünce biçimiyle doğrudan ilişkili.
Bandura'ya göre, yetersizlik hissi, bireyin sosyal çevresi ve gözlem yoluyla öğrenilen davranışlarla şekillenir.
Tabii ki bu hissiyatın kökleri var.
Bireyler, sosyal çevreleriyle kıyaslama yapma eğilimindedir.
Geçmişte yaşanmış başarısızlıklar, kişinin gelecekteki girişimlerinde de başarılı olamayacağına dair inanç geliştirmesine neden olabilir.
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Peki... Nasıl aşacağız?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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