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Kedilerinin Vesikalık Fotoğraflarını Paylaşarak Hepimizin Gözünden Kalpler Fışkırtan Kişiler

Kedilerinin Vesikalık Fotoğraflarını Paylaşarak Hepimizin Gözünden Kalpler Fışkırtan Kişiler

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.04.2025 - 21:54

Dört ayaklı dostlarımız kedileri sevmeyen var mı? Her anını kameraya çekip paylaşmak, minik dostlarımızın en tatlı anlarını görmek hepimizi mutlu ediyor. Twitter (X) kullanıcıları da kedilerinin 'vesikalık' fotoğraflarını paylaşarak gözlerimizden kapler çıkarttı.

Bakalım, en beğendiğiniz hangisi olacak?

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Bir kullanıcının kedisinin "vesikalık" fotoğrafını paylaşması üzerine yeni bir akım başladı.

Bir kullanıcının kedisinin "vesikalık" fotoğrafını paylaşması üzerine yeni bir akım başladı.
twitter.com

Diğer kullanıcılar da kedilerinin tatlı mı tatlı fotoğraflarını paylaştı.😻

Diğer kullanıcılar da kedilerinin tatlı mı tatlı fotoğraflarını paylaştı.😻
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Sizin en beğendiğiniz hangisi oldu?

Sizin en beğendiğiniz hangisi oldu?
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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