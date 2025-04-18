Kedilerinin Vesikalık Fotoğraflarını Paylaşarak Hepimizin Gözünden Kalpler Fışkırtan Kişiler
Dört ayaklı dostlarımız kedileri sevmeyen var mı? Her anını kameraya çekip paylaşmak, minik dostlarımızın en tatlı anlarını görmek hepimizi mutlu ediyor. Twitter (X) kullanıcıları da kedilerinin 'vesikalık' fotoğraflarını paylaşarak gözlerimizden kapler çıkarttı.
Bakalım, en beğendiğiniz hangisi olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kullanıcının kedisinin "vesikalık" fotoğrafını paylaşması üzerine yeni bir akım başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diğer kullanıcılar da kedilerinin tatlı mı tatlı fotoğraflarını paylaştı.😻
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Sizin en beğendiğiniz hangisi oldu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın