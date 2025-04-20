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Düşünmekten Uyuyamayanlara Müjde: Bu Teknik Sayesinde Dakikalar İçerisinde Uykuya Dalabilirsiniz

Düşünmekten Uyuyamayanlara Müjde: Bu Teknik Sayesinde Dakikalar İçerisinde Uykuya Dalabilirsiniz

Uyku
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.04.2025 - 18:16

Yatmadan önce zihniniz bir türlü susmuyor, uykuyu kendinizden uzaklaştırıyor musunuz? Yalnız değilsiniz. TikTok’ta paylaşım yapan bir doktor, tam da bu durumu yaşayanlar için basit ama etkili bir teknik önerdi. Yataktan kalkmadan yapabileceğiniz bu küçük hareket, beyninizi sakinleştirerek daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olabiliyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/he...
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Yatakta dönüp duruyor, sabaha kadar yıllar önce yaptığınız "utanç verici konuşmayı neden yaptığınızı" diye düşünüyor musunuz?

Yatakta dönüp duruyor, sabaha kadar yıllar önce yaptığınız "utanç verici konuşmayı neden yaptığınızı" diye düşünüyor musunuz?

Yalnız değilsiniz. Uyumadan önce gelen düşünce bombardımanına karşı TikTok’ta bir doktorun önerdiği basit ama etkili yöntem, uykusuz gecelere küçük bir dokunuşla çare olabilir.

Aşırı düşünme ve uyku problemleri genellikle birbiriyle yakından ilgilidir. Stres, kaygı ve durmadan dönen düşünceler beynimizi tam anlamıyla “meşgule” alır ve bu da vücudun rahatlayıp derin bir uykuya geçmesini zorlaştırır.

Dr. Joe, TikTok'ta paylaştığı videoda “sonsuzluk işareti tekniği” adını verdiği yöntemi anlattı. Üstelik yatakta uzanırken bile uygulayabiliyorsunuz.

Dr. Joe, TikTok'ta paylaştığı videoda “sonsuzluk işareti tekniği” adını verdiği yöntemi anlattı. Üstelik yatakta uzanırken bile uygulayabiliyorsunuz.

Tek yapmanız gereken, parmağınızı havaya kaldırmak ve yavaşça bir sonsuzluk işareti (∞) çizmek. Sonrasında gözlerinizle sadece bu hareketi takip edin. Vücudunuzu değil, sadece gözlerinizi kullanarak bu şekli izlemek yeterli.

İşe yarıyor mu?

Dr. Joe’nun anlattığına göre, bu hareket vestibüler sistemi aktive ediyor. Yani iç kulakta yer alan ve hareket, denge ve göz koordinasyonuyla ilgili olan sistem.

“Bu sistem aktive olduğunda, beyninizde dönen düşünceler sakinleşebiliyor. Yani bu, kafanızda hiperaktif bir çocuk varsa, eline parlak bir oyuncak vermek gibi bir şey,' diyor Dr. Joe.

Aslında bu teknik, terapi ve nörobilim alanında da kullanılıyor. NHS de benzer şekilde, aşırı uyarılmış bir vestibüler sistem için yavaş, nazik ve tahmin edilebilir hareketlerin işe yaradığını söylüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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