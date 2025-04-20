Düşünmekten Uyuyamayanlara Müjde: Bu Teknik Sayesinde Dakikalar İçerisinde Uykuya Dalabilirsiniz
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/he...
Yatmadan önce zihniniz bir türlü susmuyor, uykuyu kendinizden uzaklaştırıyor musunuz? Yalnız değilsiniz. TikTok’ta paylaşım yapan bir doktor, tam da bu durumu yaşayanlar için basit ama etkili bir teknik önerdi. Yataktan kalkmadan yapabileceğiniz bu küçük hareket, beyninizi sakinleştirerek daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yatakta dönüp duruyor, sabaha kadar yıllar önce yaptığınız "utanç verici konuşmayı neden yaptığınızı" diye düşünüyor musunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dr. Joe, TikTok'ta paylaştığı videoda “sonsuzluk işareti tekniği” adını verdiği yöntemi anlattı. Üstelik yatakta uzanırken bile uygulayabiliyorsunuz.
İşe yarıyor mu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın