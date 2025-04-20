Düşünmekten Uyuyamayanlara Müjde: Bu Teknik Sayesinde Dakikalar İçerisinde Uykuya Dalabilirsiniz

Dr. Joe’nun anlattığına göre, bu hareket vestibüler sistemi aktive ediyor. Yani iç kulakta yer alan ve hareket, denge ve göz koordinasyonuyla ilgili olan sistem.

“Bu sistem aktive olduğunda, beyninizde dönen düşünceler sakinleşebiliyor. Yani bu, kafanızda hiperaktif bir çocuk varsa, eline parlak bir oyuncak vermek gibi bir şey,' diyor Dr. Joe.

Aslında bu teknik, terapi ve nörobilim alanında da kullanılıyor. NHS de benzer şekilde, aşırı uyarılmış bir vestibüler sistem için yavaş, nazik ve tahmin edilebilir hareketlerin işe yaradığını söylüyor.