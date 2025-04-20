Ev Borcuna Girmek İstemedikleri İçin Sıfırdan Minik Bir Ev Yapan Çift Görenleri Büyüledi

Ne banka borcu, ne faiz derdi... Sadece emek, bolca el becerisi ve biraz da sevgi.

Amerika’da küçük bir kasabada yaşayan Elly ve eşi, yıllarca borç ödemek yerine kendi evlerini kendileri yapmaya karar verdi. 16 bin dolara (yaklaşık 600 bin TL) içinde hiçbir şey olmayan bir dış iskelet aldılar, sonra da 'hadi bakalım' deyip kolları sıvadılar. Evin son hali ise görenleri tam anlamıyla büyüledi!