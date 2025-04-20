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Ev Borcuna Girmek İstemedikleri İçin Sıfırdan Minik Bir Ev Yapan Çift Görenleri Büyüledi

Ev Borcuna Girmek İstemedikleri İçin Sıfırdan Minik Bir Ev Yapan Çift Görenleri Büyüledi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.04.2025 - 22:56

Ne banka borcu, ne faiz derdi... Sadece emek, bolca el becerisi ve biraz da sevgi.

Amerika’da küçük bir kasabada yaşayan Elly ve eşi, yıllarca borç ödemek yerine kendi evlerini kendileri yapmaya karar verdi. 16 bin dolara (yaklaşık 600 bin TL) içinde hiçbir şey olmayan bir dış iskelet aldılar, sonra da 'hadi bakalım' deyip kolları sıvadılar. Evin son hali ise görenleri tam anlamıyla büyüledi!

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/345...
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Sizler de takdir edersiniz ki günümüzde ev almak epey zor.

Sizler de takdir edersiniz ki günümüzde ev almak epey zor.

Bu nedenle birçok kişi yıllarca kiracı kalmak zorunda kalıyor ve kendilerine ait bir evleri olmuyor.

Bu nedenle de ABD’de kırsal bir bölgede yaşayan Elly ve eşi, hayallerindeki mini evi hayata geçirdi.

Bu nedenle de ABD’de kırsal bir bölgede yaşayan Elly ve eşi, hayallerindeki mini evi hayata geçirdi.

Kasım 2023’te 16 bin dolara (yaklaşık 600 bin TL) satın aldıkları bu küçük ev, şimdilerde sosyal medyada görenleri büyülüyor.

İlk işleri evi "çerçevelemek" olmuş.

İlk işleri evi "çerçevelemek" olmuş.

Ahşaplar, çiviler derken bu iş de yaklaşık 750 dolara (yaklaşık 28 bin TL) mal olmuş. Neyse ki, çoğu işi kendileri ve yakın çevreleriyle birlikte hallettikleri için büyük bir işçilik maliyetinden kurtulmuşlar.

Elly, “Ev zaten küçük, o yüzden her yere duvar örmek istemedik. Sadece bir banyo ve bir de dolap çerçeveledik,” diyor.

Elly, “Ev zaten küçük, o yüzden her yere duvar örmek istemedik. Sadece bir banyo ve bir de dolap çerçeveledik,” diyor.

Ama esas olay banyoda patlıyor! Elly’nin TikTok’ta (@elly.bewley) paylaştığı videoda, granit tezgahlar ve çakıl taşlı şık bir zeminle döşenmiş banyo, görenleri resmen ağzı açık bırakıyor.

İşte o video:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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