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Daha Girişinden Bizleri Hüzünlendirip Kalbimize Hançer Saplanmış Gibi Hissettiren Şarkılar

Daha Girişinden Bizleri Hüzünlendirip Kalbimize Hançer Saplanmış Gibi Hissettiren Şarkılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.04.2025 - 00:58

Bazı şarkılar vardır ki daha giriş kısmından hepimizi hüzünlendirip uzaklara daldırır. Kalbimize adeta bir hançer gibi saplandığını hissettiren şarkılar, günümüzde de milyonlarca kişinin duygularına tercüman oluyor.

Peki en iyi girişe sahip şarkılar hangileri?

Bazı şarkılar var ki, giriş kısmıyla bile bizi geçmişe ışınlıyor, iyi ya da kötü anıları tazeliyor.

Bazı şarkılar var ki, giriş kısmıyla bile bizi geçmişe ışınlıyor, iyi ya da kötü anıları tazeliyor.

Peki giriş kısmıyla bile tüyleri diken diken şarkılar hangileri?

Twitter (X) kullanıcıları, en iyi müzik girişlerini paylaştı.

Gelin, beraber bakalım...

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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