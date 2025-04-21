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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.04.2025 - 13:50

Instagram, anılarımızı paylaşırken en çok kullandığımız platformlardan biri. Ama bazı kullanıcılar, fotoğraflara ufak tefek dokunuşlarla yetinmiyor, işi biraz ileri götürüp bambaşka birine dönüşüyor! Öyle ki fotoğraflara bakınca 'Bu kişi aynı kişi mi gerçekten?' diye sorgulamamak elde değil. Photoshopun sınırlarını zorlayan bu paylaşımlara birlikte göz atalım! 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. "Daha önce hiç böyle bir genetik görmemiştim"

2. "Daha önce hiç böyle bir genetik görmemiştim"

3. Gerçekten kusursuz (?) bir cilt!

3. Gerçekten kusursuz (?) bir cilt!

4. 👇

4. 👇

5. "Ciddi olamazsınız ya"

5. "Ciddi olamazsınız ya"
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6. "Gülmemek için kendimi zor tutuyorum"

6. "Gülmemek için kendimi zor tutuyorum"

7. "Beliyle kafası neden aynı genişlikte"

7. "Beliyle kafası neden aynı genişlikte"

8. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor...

8. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor...

9. "Böyle bir şeyin imkanı var mı?"

9. "Böyle bir şeyin imkanı var mı?"

10. "Bunun Kris Jenner olduğuna emin miyiz?"

10. "Bunun Kris Jenner olduğuna emin miyiz?"
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11. 👇

11. 👇

12. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"

12. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"

13. "Gerçekte asla böyle görünmüyor..."

13. "Gerçekte asla böyle görünmüyor..."

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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