Kedisinin "Oyunculuğu" Yüzünden Hayatından Oluyordu: Takılıp Merdivenden Düştü, 14 Saat Boyunca Yardım Bekledi
Kaynak: https://nypost.com/2022/11/14/man-sus...
Evde beslediğimiz dostlarımızın neşe kaynağı olduğu tartışılmaz. Ama bazen bir anda işler tam tersi olabiliyor.
İngiltere'de yaşayan 59 yaşındaki müzisyen Chris Rowley'nin başına gelenler tam da böyle bir durumu özetler nitelikte. Oyuncu kedisiyle evde baş başa olduğu sırada yaşanan kazada, merdivenlerden yuvarlanarak ciddi şekilde yaralanan Rowley, tam 14 saat boyunca yardım beklemek zorunda kaldı.
Gelin, o ilginç sürece birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dört ayaklı dostlarımız kediler zaman zaman tatlı birer baş belaları olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evde yalnızdı.
Düşmenin ardından hareket edemeyen müzisyen, yerde saatlerce kanlar içinde kaldı.
“Kapıyı açınca çığlıklarını duydum. Kan içindeydi. ‘Yardım et’ diye bağırıyordu,” diyen Jackie, hemen ambulansı aradı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın