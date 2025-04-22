onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Kedisinin "Oyunculuğu" Yüzünden Hayatından Oluyordu: Takılıp Merdivenden Düştü, 14 Saat Boyunca Yardım Bekledi

Kedisinin "Oyunculuğu" Yüzünden Hayatından Oluyordu: Takılıp Merdivenden Düştü, 14 Saat Boyunca Yardım Bekledi

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.04.2025 - 18:01

Evde beslediğimiz dostlarımızın neşe kaynağı olduğu tartışılmaz. Ama bazen bir anda işler tam tersi olabiliyor.

İngiltere'de yaşayan 59 yaşındaki müzisyen Chris Rowley'nin başına gelenler tam da böyle bir durumu özetler nitelikte. Oyuncu kedisiyle evde baş başa olduğu sırada yaşanan kazada, merdivenlerden yuvarlanarak ciddi şekilde yaralanan Rowley, tam 14 saat boyunca yardım beklemek zorunda kaldı.

Gelin, o ilginç sürece birlikte bakalım...

Kaynak: https://nypost.com/2022/11/14/man-sus...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dört ayaklı dostlarımız kediler zaman zaman tatlı birer baş belaları olabiliyor.

Dört ayaklı dostlarımız kediler zaman zaman tatlı birer baş belaları olabiliyor.

İngiltere'de yaşayan 59 yaşındaki müzisyen Chris Rowley, evinde kedisine takılıp düşünce ölümden döndü. Merdivenlerden yuvarlanan adam, aldığı ağır darbelerle 14 saat boyunca yardım bekledi.

Evde yalnızdı.

Evde yalnızdı.

Oyuncu tavırlarıyla bilinen tüysüz Sfenks cinsi kedisi Eric Morecambe, o sırada merdivenlerden inen sahibinin bacağına atladı. Dengesini kaybeden Rowley, 14 basamak yuvarlandı.

Düşmenin ardından hareket edemeyen müzisyen, yerde saatlerce kanlar içinde kaldı.

Düşmenin ardından hareket edemeyen müzisyen, yerde saatlerce kanlar içinde kaldı.

Telefonunun şarjı bitmişti, eşi Jackie ise gece vardiyasındaydı. Chris Rowley ancak sabah saat 10’da eve dönen eşi tarafından bulundu.

“Kapıyı açınca çığlıklarını duydum. Kan içindeydi. ‘Yardım et’ diye bağırıyordu,” diyen Jackie, hemen ambulansı aradı.

“Kapıyı açınca çığlıklarını duydum. Kan içindeydi. ‘Yardım et’ diye bağırıyordu,” diyen Jackie, hemen ambulansı aradı.

Gelen ekipler Rowley’i hastaneye kaldırdı.

Yapılan kontrollerde Rowley’nin kafatasında çatlak, boynunda kırık, iki omurga kırığı ve dokuz kaburgasında birden fazla kırık tespit edildi. Ayrıca akciğerlerinde iç kanama olduğu da belirlendi.

Hastanede iki hafta tedavi gören Rowley, şu anda oksijen desteğiyle nefes alabiliyor. Tamamen iyileşmesinin 6 ila 12 ay süreceği belirtiliyor.

Bu süreçte çalışamadığı için maddi sıkıntı yaşayan aileye destek olmak amacıyla bir bağış kampanyası başlatıldı.

Kedisine ise kırgın değil: “Daha çok küçük. Ona kızamıyorum. Böyle bir şey her zaman yaşanabilirdi,” diyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın