Kedisinin "Oyunculuğu" Yüzünden Hayatından Oluyordu: Takılıp Merdivenden Düştü, 14 Saat Boyunca Yardım Bekledi

Gelen ekipler Rowley’i hastaneye kaldırdı.

Yapılan kontrollerde Rowley’nin kafatasında çatlak, boynunda kırık, iki omurga kırığı ve dokuz kaburgasında birden fazla kırık tespit edildi. Ayrıca akciğerlerinde iç kanama olduğu da belirlendi.

Hastanede iki hafta tedavi gören Rowley, şu anda oksijen desteğiyle nefes alabiliyor. Tamamen iyileşmesinin 6 ila 12 ay süreceği belirtiliyor.

Bu süreçte çalışamadığı için maddi sıkıntı yaşayan aileye destek olmak amacıyla bir bağış kampanyası başlatıldı.

Kedisine ise kırgın değil: “Daha çok küçük. Ona kızamıyorum. Böyle bir şey her zaman yaşanabilirdi,” diyor.