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Uzun Süredir Hastalıkla Pençeleşiyordu: Papa Francis'in Ölümü Hristiyan Dünyasını Yasa Boğdu

Uzun Süredir Hastalıkla Pençeleşiyordu: Papa Francis'in Ölümü Hristiyan Dünyasını Yasa Boğdu

Papa Francis
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.04.2025 - 15:39

Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in hayatını kaybettiği haberi Hristiyan camiasını yasa boğdu. Sosyal medya kullanıcıları, Papa'nın ölümü hakkında yorumlar yaptı.

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Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya çapında birçok kişinin tanıdığı Papa, ölümüyle milyonlarca kişiyi üzdü. Sosyal medya kullanıcıları, bir süredir sağlık problemleriyle pençeleşen Papa'nın ölümüne yas dolu yorumlar yaptı.

Tüm dünyanın gündeminde!

Tüm dünyanın gündeminde!
twitter.com

"Rahat uyu, öncekilerden çok daha nazik ve hoşgörülüydü. Umarım bir sonraki papa da dünya için aynı şekilde nazik olur."

"Rahat uyu, öncekilerden çok daha nazik ve hoşgörülüydü. Umarım bir sonraki papa da dünya için aynı şekilde nazik olur."
twitter.com

"Kabul etseniz de etmeseniz de yokluğu yankılanacak..."

"Kabul etseniz de etmeseniz de yokluğu yankılanacak..."
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"Filistinliler de dahil olmak üzere ezilen gruplara verdiği sesli destek, papalık döneminin önemli bir özelliğiydi."

"Filistinliler de dahil olmak üzere ezilen gruplara verdiği sesli destek, papalık döneminin önemli bir özelliğiydi."
twitter.com

'Son günlerinde Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. Ezilen insanlık için desteğin bir işareti olarak hatırlanacak.'

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"Paskalya'nın ertesi günü ölmek çok dramatik"

"Paskalya'nın ertesi günü ölmek çok dramatik"
twitter.com

"Huzur içinde yatsın, onunla tanıştığım için şanslıyım"

"Huzur içinde yatsın, onunla tanıştığım için şanslıyım"
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"Hepimizin papası. Huzur içinde uyusun"

"Hepimizin papası. Huzur içinde uyusun"
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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