Asla "Hayır" Diyemiyoruz: Başkalarını Memnun Etme Arzusu Nereden Geliyor?

Kendi işinizi, planınızı ertelersiniz; sırf biri size kırılmasın, küsmesin, hayal kırıklığına uğramasın diye. Peki ama neden böyleyiz? Bu sürekli başkalarını memnun etme arzusu nereden çıkıyor?

Aslında bunun cevabı bir tek yerde değil. Çocuklukta öğrendiklerimizden tutun, beynimizin nasıl çalıştığına kadar birçok unsur bu davranışı besliyor.