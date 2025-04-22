Asla "Hayır" Diyemiyoruz: Başkalarını Memnun Etme Arzusu Nereden Geliyor?
Birçok insan, başkalarının isteklerini yerine getirmek için kendi ihtiyaçlarını geri planda bırakır. Peki, bu davranışın temelinde ne yatıyor?
Gelin, detaylıca bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazen birileri bir şey ister, “Hayır” demek aklınızın ucundan bile geçmez.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey "bağlanma" stiliyle başlıyor...
Bunun bir de biyolojik ve tarihsel boyutu var.
Beyin ödül sistemi ve dopamin ilişkisinin paydası da büyük!
Ailenin ve kültürün etkisi de yadsınamaz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düşük benlik saygısı da bu döngüyü besliyor.
Peki ne yapmalı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın