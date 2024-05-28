İki Tarafın da Birbirini Sadece Uzaktan Takip Ettiği ve Birbiriyle İletişim Kurmadığı İlişki Türü: Orbiting

Günümüz ilişki dinamikleri zaman zaman farklılık gösterebiliyor. Peki en az 'ghosting' kadar korkutucu olan bir ilişki türü olan 'orbiting'i duymuş muydunuz? İki tarafın da birbiriyle iletişim kurmadan sosyal medya aracılığıyla birbirlerinin 'yörüngesinde' kalmaya çalıştığı ilişki türü olan 'orbiting'e gelin beraber bakalım.👇