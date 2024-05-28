İki Tarafın da Birbirini Sadece Uzaktan Takip Ettiği ve Birbiriyle İletişim Kurmadığı İlişki Türü: Orbiting
İki Tarafın da Birbirini Sadece Uzaktan Takip Ettiği ve Birbiriyle İletişim Kurmadığı İlişki Türü: Orbiting
Kaynak: https://www.dublinlive.ie/news/world-...
Günümüz ilişki dinamikleri zaman zaman farklılık gösterebiliyor. Peki en az 'ghosting' kadar korkutucu olan bir ilişki türü olan 'orbiting'i duymuş muydunuz? İki tarafın da birbiriyle iletişim kurmadan sosyal medya aracılığıyla birbirlerinin 'yörüngesinde' kalmaya çalıştığı ilişki türü olan 'orbiting'e gelin beraber bakalım.👇
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Sizler de takdir edersiniz ki günümüz şartlarında bazı ilginç ilişki dinamikleri var. 'Lovebombing', 'ghosting', 'gaslighting' derken aslında bize en iyi gelen dinamiği yakalamaya çalışıyoruz.
'Ghosting' dediğimiz şey genel itibarıyla 'korkunç' bir ilişki türü olarak değerlendirilir. Çünkü belli bir süre zarfından sonra çiftler, birbirine adeta birer 'hayalet' gibi davranır ve iki yabancıya dönüşür.
Fakat bugün sizlere en az 'ghosting' kadar korkutucu bir ilişki türünden bahsedeceğiz: Orbiting!
Terminolojik olarak bakarsak 'orbiting', Türkçe'de 'yörüngede kalmak' anlamı taşıyor. İlişki türü olarak bakıldığında ise 'yörüngede kalmak' terimi tam anlamıyla bu kavrama oturtulmuş diyebiliriz.
Örneğin biriyle buluştunuz ve tanıştınız. Karşı taraf sizinle bir kahve içmek ya da akşam yemeği yemek istiyor.
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Sonrasında ikna olup bu kişiyle buluştunuz. Kahvenizi içtikten sonra yürüyüş eşliğinde evlerinize dağıldınız.
Buluşma sonrasında bir süre konuşmadınız ve iletişim sağlamadınız. Sonrasında birbirinizi sosyal medya hesaplarından eklediniz.
Her ne kadar birbirinizi ekleseniz de hiçbir şekilde iletişim kurmuyorsunuz. Sadece birbirinizin hikayelerini izliyorsunuz veya gönderilerini beğeniyorsunuz.
Bu sayede de birbirinizi görmezden gelmek yerine birbirinizin yörüngesinde kalıyorsunuz. Bu da demek oluyor ki, iki taraf da birbirinin hayatından çıkmasına izin vermiyor.
Fakat şuranın altını çizelim! İlişki uzmanları, bu ilişki türünün, kişinin psikolojisinde hasar bırakabileceği konusunda uyarıyor.
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"Bu süreçte kişi, karşı tarafın her hareketinden anlam çıkartabilir ve bu da yanlış anlaşılmaya sebep olabilir."
İlişki koçu Sabrina Zohar, "Bu tarz kişileri sosyal medya hesaplarınızda barındırmayın. Onları o 'yörüngede' tutmanın hiçbir anlamı yoktur." diyor.
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