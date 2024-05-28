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1 Sene İçerisinde Ukraynalı Arkadaşının Kendisinden Daha Fazla Çevre Edindiğini Söyleyen Twitter Kullanıcısı

1 Sene İçerisinde Ukraynalı Arkadaşının Kendisinden Daha Fazla Çevre Edindiğini Söyleyen Twitter Kullanıcısı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 20:49

Bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde kendi hesabında Ukraynalı arkadaşının son 1 sene içerisinde kendisinden daha fazla çevre edindiğini dile getirdi.

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Sizler de takdir edersiniz Türkiye'ye son zamanlarda birçok milletten insan toplulukları göç ediyor. Ukraynalılar da bu topluluklardan bir tanesi.

Sizler de takdir edersiniz Türkiye'ye son zamanlarda birçok milletten insan toplulukları göç ediyor. Ukraynalılar da bu topluluklardan bir tanesi.

Bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde kendi hesabında Ukraynalı arkadaşının son 1 sene içerisinde kendisinden daha fazla çevre edindiğini dile getirdi.

Bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde kendi hesabında Ukraynalı arkadaşının son 1 sene içerisinde kendisinden daha fazla çevre edindiğini dile getirdi.
twitter.com

Bu nedenle de birçok kişi bu durumu birçok açıdan eleştirdi.

Bu nedenle de birçok kişi bu durumu birçok açıdan eleştirdi.

Gelin kim neler demiş, neler anlatmış, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, neler anlatmış, beraber bakalım👇
twitter.com

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