1 Sene İçerisinde Ukraynalı Arkadaşının Kendisinden Daha Fazla Çevre Edindiğini Söyleyen Twitter Kullanıcısı
1 Sene İçerisinde Ukraynalı Arkadaşının Kendisinden Daha Fazla Çevre Edindiğini Söyleyen Twitter Kullanıcısı
Bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde kendi hesabında Ukraynalı arkadaşının son 1 sene içerisinde kendisinden daha fazla çevre edindiğini dile getirdi.
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Sizler de takdir edersiniz Türkiye'ye son zamanlarda birçok milletten insan toplulukları göç ediyor. Ukraynalılar da bu topluluklardan bir tanesi.
Bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde kendi hesabında Ukraynalı arkadaşının son 1 sene içerisinde kendisinden daha fazla çevre edindiğini dile getirdi.
Bu nedenle de birçok kişi bu durumu birçok açıdan eleştirdi.
Gelin kim neler demiş, neler anlatmış, beraber bakalım👇
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