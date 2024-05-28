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8. Sınıf Kardeşinin Sınav Kağıdındaki İlginç Cevabı Görünce Küçük Dilini Yutan Twitter Kullanıcısı

8. Sınıf Kardeşinin Sınav Kağıdındaki İlginç Cevabı Görünce Küçük Dilini Yutan Twitter Kullanıcısı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 20:23

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 8. sınıf olan kardeşinin sınavdaki bir soruya verdiği cevabı paylaştı. O cevap ise hem güldürdü hem düşündürdü.

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Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 8. sınıf olan kardeşinin sınavdaki bir soruya verdiği cevabı paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 8. sınıf olan kardeşinin sınavdaki bir soruya verdiği cevabı paylaştı.

O ilginç cevapları bu notla paylaşmayı da ihmal etmedi.

O ilginç cevapları bu notla paylaşmayı da ihmal etmedi.
twitter.com

Bu ilginç ortaokul hikayesinde birbirinden farklı yorumlar geldi.

Bu ilginç ortaokul hikayesinde birbirinden farklı yorumlar geldi.

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