8. Sınıf Kardeşinin Sınav Kağıdındaki İlginç Cevabı Görünce Küçük Dilini Yutan Twitter Kullanıcısı
8. Sınıf Kardeşinin Sınav Kağıdındaki İlginç Cevabı Görünce Küçük Dilini Yutan Twitter Kullanıcısı
Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 8. sınıf olan kardeşinin sınavdaki bir soruya verdiği cevabı paylaştı. O cevap ise hem güldürdü hem düşündürdü.
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Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 8. sınıf olan kardeşinin sınavdaki bir soruya verdiği cevabı paylaştı.
O ilginç cevapları bu notla paylaşmayı da ihmal etmedi.
Bu ilginç ortaokul hikayesinde birbirinden farklı yorumlar geldi.
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