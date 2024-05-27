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Dünyanın En Uzun Süre Görev Yapan Uçuş Görevlisi Bette Nash, 88 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Dünyanın En Uzun Süre Görev Yapan Uçuş Görevlisi Bette Nash, 88 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 22:31

Dünyanın en yaşlı uçuş görevlisi Bette Nash, 88 yaşında yaşamını yitirdi. 17 Mayıs'ta hayatını kaybettiği kaydedilen uçuş görevlisine daha öncesinde göğüs kanseri teşhisi konmuştu.

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Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c0v...
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Dünyanın en yaşlı uçuş görevlisi Bette Nash, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Dünyanın en yaşlı uçuş görevlisi Bette Nash, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Neredeyse 70 yılını bu sektöre adayan Nash, 'En uzun süre uçuş görevliliği yapan kişi' ünvanıyla Guinnes Rekorlar Kitabı'nda yer alıyordu.

Neredeyse 70 yılını bu sektöre adayan Nash, 'En uzun süre uçuş görevliliği yapan kişi' ünvanıyla Guinnes Rekorlar Kitabı'nda yer alıyordu.

Nash kariyerine 21 yaşında, American Airlines'ın öncüsü olan Eastern Airlines'ta, yaşadığı Washington DC ile Boston arasındaki mekik uçuşunda çalışarak başladı.

Nash kariyerine 21 yaşında, American Airlines'ın öncüsü olan Eastern Airlines'ta, yaşadığı Washington DC ile Boston arasındaki mekik uçuşunda çalışarak başladı.

Bu rotayı tercih etmesinin nedeni her geceyi evinde geçirmesine olanak tanımasıydı.

Birkaç yıl sonra görevine devam etmeyi planlıyordu, ancak burada kalarak rotada sık uçan yolcular için tanıdık bir sima haline geldi.

Birkaç yıl sonra görevine devam etmeyi planlıyordu, ancak burada kalarak rotada sık uçan yolcular için tanıdık bir sima haline geldi.

Görevinden hiçbir zaman resmi olarak emekli olmadı.

Diğer ABD medya kuruluşlarına göre, kısa bir süre önce meme kanseri teşhisi konulmasının ardından Nash, 17 Mayıs'ta bir bakımevinde hayatını kaybetti.

Diğer ABD medya kuruluşlarına göre, kısa bir süre önce meme kanseri teşhisi konulmasının ardından Nash, 17 Mayıs'ta bir bakımevinde hayatını kaybetti.
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Nash'i temsil eden sendika olan Profesyonel Uçuş Görevlileri Derneği CBS'e yaptığı açıklamada ölümünden üzüntü duyduklarını belirtti.

Nash'i temsil eden sendika olan Profesyonel Uçuş Görevlileri Derneği CBS'e yaptığı açıklamada ölümünden üzüntü duyduklarını belirtti.

'Bu zor zamanda dualarımız ailesi ve dostlarıyla birlikte. Bette her zaman tarihimizin ayrılmaz bir parçası olacak ve unutulmayacaktır.'

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