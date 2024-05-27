Dünyanın En Uzun Süre Görev Yapan Uçuş Görevlisi Bette Nash, 88 Yaşında Hayatını Kaybetti!
Dünyanın En Uzun Süre Görev Yapan Uçuş Görevlisi Bette Nash, 88 Yaşında Hayatını Kaybetti!
Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c0v...
Dünyanın en yaşlı uçuş görevlisi Bette Nash, 88 yaşında yaşamını yitirdi. 17 Mayıs'ta hayatını kaybettiği kaydedilen uçuş görevlisine daha öncesinde göğüs kanseri teşhisi konmuştu.
Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünyanın en yaşlı uçuş görevlisi Bette Nash, 88 yaşında yaşamını yitirdi.
Neredeyse 70 yılını bu sektöre adayan Nash, 'En uzun süre uçuş görevliliği yapan kişi' ünvanıyla Guinnes Rekorlar Kitabı'nda yer alıyordu.
Nash kariyerine 21 yaşında, American Airlines'ın öncüsü olan Eastern Airlines'ta, yaşadığı Washington DC ile Boston arasındaki mekik uçuşunda çalışarak başladı.
Birkaç yıl sonra görevine devam etmeyi planlıyordu, ancak burada kalarak rotada sık uçan yolcular için tanıdık bir sima haline geldi.
Diğer ABD medya kuruluşlarına göre, kısa bir süre önce meme kanseri teşhisi konulmasının ardından Nash, 17 Mayıs'ta bir bakımevinde hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nash'i temsil eden sendika olan Profesyonel Uçuş Görevlileri Derneği CBS'e yaptığı açıklamada ölümünden üzüntü duyduklarını belirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın