YKS 700'üncüsü Arkadaşından Aldığı Bi' İlginç Sınav Tavsiyesini Paylaşan Twitter (X) Kullanıcısı
YKS 700'üncüsü Arkadaşından Aldığı Bi' İlginç Sınav Tavsiyesini Paylaşan Twitter (X) Kullanıcısı
Bir kullanıcı, YKS 700.'sü olan arkadaşından aldığı tavsiyeyi paylaştı. Fakat bazı kullanıcılar bu tavsiyeyi son derece ilginç buldu.
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Malumunuz YKS yaklaşıyor. Milyonlarca öğrenci, 8 Haziran'da büyük bir sınav maratonuna giriyor. E öyle olacak ki birçok öğrenci, heyecanını atlatmak için bazı tavsiyeler duymak istiyor.
Derken bir kullanıcı, YKS 700.'sü olan arkadaşından aldığı tavsiyeyi şu şekilde paylaştı.👇
E bu sınav stresi ve heyecanıyla birçok kullanıcı, bu 'ilginç' tavsiye hakkında bazı yorumlar yaptı.
Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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