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YKS 700'üncüsü Arkadaşından Aldığı Bi' İlginç Sınav Tavsiyesini Paylaşan Twitter (X) Kullanıcısı

YKS 700'üncüsü Arkadaşından Aldığı Bi' İlginç Sınav Tavsiyesini Paylaşan Twitter (X) Kullanıcısı

yks
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 21:43

Bir kullanıcı, YKS 700.'sü olan arkadaşından aldığı tavsiyeyi paylaştı. Fakat bazı kullanıcılar bu tavsiyeyi son derece ilginç buldu.

Buyrun detaylara👇

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Malumunuz YKS yaklaşıyor. Milyonlarca öğrenci, 8 Haziran'da büyük bir sınav maratonuna giriyor. E öyle olacak ki birçok öğrenci, heyecanını atlatmak için bazı tavsiyeler duymak istiyor.

Malumunuz YKS yaklaşıyor. Milyonlarca öğrenci, 8 Haziran'da büyük bir sınav maratonuna giriyor. E öyle olacak ki birçok öğrenci, heyecanını atlatmak için bazı tavsiyeler duymak istiyor.

Derken bir kullanıcı, YKS 700.'sü olan arkadaşından aldığı tavsiyeyi şu şekilde paylaştı.👇

Derken bir kullanıcı, YKS 700.'sü olan arkadaşından aldığı tavsiyeyi şu şekilde paylaştı.👇
twitter.com

E bu sınav stresi ve heyecanıyla birçok kullanıcı, bu 'ilginç' tavsiye hakkında bazı yorumlar yaptı.

E bu sınav stresi ve heyecanıyla birçok kullanıcı, bu 'ilginç' tavsiye hakkında bazı yorumlar yaptı.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

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twitter.com
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