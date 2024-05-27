Yüz Gerdirme Ameliyatı mı Oldu? Ünlü Oyuncu Angelina Jolie'nin Son Hali Sağlığından Endişe Ettirdi
Yüz Gerdirme Ameliyatı mı Oldu? Ünlü Oyuncu Angelina Jolie'nin Son Hali Sağlığından Endişe Ettirdi
Angelina Jolie, geçtiğimiz günlerde katıldığı müzikalde kameralara yakalandı. Jolie'nin görünüşündeki 'ilginç' değişiklik gözden kaçmadı.
Kaynak: Sabah
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Aramızda Angelina Jolie'yi bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, hem güzelliğiyle hem de yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.
Fakat güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı müzikalde kameralara yakalandı. Jolie'nin görünüşündeki 'ilginç' değişiklik gözden kaçmadı.
İşte Angelina Jolie'nin son hali👇
Jolie'nin yüzündeki 'garip' görünüm ise birçok hayran tarafından endişeli bir şekilde karşılandı.
Birçok kişi Angelina Jolie'nin 'yüz gerdirme' ameliyatı olduğunu iddia etti.
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