Joe Biden, Seçim Kampanyası İçin Yüklü Miktarda Bir Maaşla Çalışacak "Mizah İçerik Üreticisi" Arıyor

Insider'ın haberine göre, Instagram ve TikTok gibi platformlarda her gün milyonlarca görüntülenen mizah sayfaları, genç kitlelere ulaşmak için önemli bir yol haline geldi. Biden kampanyasının girişimi, yaklaşık 15 milyon takipçisi olan Instagram mizah sayfası FuckJerry ile ortaklık kuran Mike Bloomberg'in 2020 başkanlık adaylığı gibi önceki siyasi kampanyalar tarafından belirlenen bir eğilimi takip ediyor.