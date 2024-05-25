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Joe Biden, Seçim Kampanyası İçin Yüklü Miktarda Bir Maaşla Çalışacak "Mizah İçerik Üreticisi" Arıyor

Joe Biden, Seçim Kampanyası İçin Yüklü Miktarda Bir Maaşla Çalışacak "Mizah İçerik Üreticisi" Arıyor

Joe Biden
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 23:10

Joe Biden seçim kampanyası için 'ortak yönetici, içerik ve mizah sayfaları' için bir iş ilanı verdi. Kişilere yıllık 85 bin dolar gibi yüklü bir miktarda maaş verecek olan Biden, internet gündemiyle iç içe olmayı deniyor.

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Kaynak: https://www.thedailystar.net/tech-sta...
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Joe Biden seçim kampanyası için "ortak yönetici, içerik ve mizah sayfaları" için bir iş ilanı verdi.

Joe Biden seçim kampanyası için "ortak yönetici, içerik ve mizah sayfaları" için bir iş ilanı verdi.

Business Insider'ın haberine göre, 85.000 dolara (2 milyon 736 bin TL) kadar maaş teklif edilen bu işte podcast yayıncıları, dijital medya şirketleri ve popüler sosyal medya paylaşım sayfalarıyla iş birliği yapılacak. Başarılı adayların kampanyanın merkezi olan Wilmington, Delaware'e taşınması gerekecek.

Business Insider'ın haberine göre, 85.000 dolara (2 milyon 736 bin TL) kadar maaş teklif edilen bu işte podcast yayıncıları, dijital medya şirketleri ve popüler sosyal medya paylaşım sayfalarıyla iş birliği yapılacak. Başarılı adayların kampanyanın merkezi olan Wilmington, Delaware'e taşınması gerekecek.

İş ilanı, dijital medya alanındaki influencer'larla ilişki kurmanın ve sürdürmenin önemini vurguluyor.

İş ilanı, dijital medya alanındaki influencer'larla ilişki kurmanın ve sürdürmenin önemini vurguluyor.

Insider'ın haberine göre, Instagram ve TikTok gibi platformlarda her gün milyonlarca görüntülenen mizah sayfaları, genç kitlelere ulaşmak için önemli bir yol haline geldi. Biden kampanyasının girişimi, yaklaşık 15 milyon takipçisi olan Instagram mizah sayfası FuckJerry ile ortaklık kuran Mike Bloomberg'in 2020 başkanlık adaylığı gibi önceki siyasi kampanyalar tarafından belirlenen bir eğilimi takip ediyor.

Mizah içeriğinin başlıca yaratıcıları ve tüketicileri olan Z kuşağı, Biden için çok önemli bir kitleyi temsil ediyor.

Mizah içeriğinin başlıca yaratıcıları ve tüketicileri olan Z kuşağı, Biden için çok önemli bir kitleyi temsil ediyor.

Pek çok genç seçmen, Başkan'ın iklim krizi ve Gazze'deki savaş gibi konuları ele alış biçiminden memnuniyetsizliğini dile getirdi. Anketler, önemli sayıda gencin Biden'ın çabalarından ve politikalarından habersiz olduğunu gösteriyor ve bu da dijital medya aracılığıyla etkileşimi hayati hale getiriyor.

Pek çok genç seçmen, Başkan'ın iklim krizi ve Gazze'deki savaş gibi konuları ele alış biçiminden memnuniyetsizliğini dile getirdi. Anketler, önemli sayıda gencin Biden'ın çabalarından ve politikalarından habersiz olduğunu gösteriyor ve bu da dijital medya aracılığıyla etkileşimi hayati hale getiriyor.

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