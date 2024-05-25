Joe Biden, Seçim Kampanyası İçin Yüklü Miktarda Bir Maaşla Çalışacak "Mizah İçerik Üreticisi" Arıyor
Joe Biden, Seçim Kampanyası İçin Yüklü Miktarda Bir Maaşla Çalışacak "Mizah İçerik Üreticisi" Arıyor
Kaynak: https://www.thedailystar.net/tech-sta...
Joe Biden seçim kampanyası için 'ortak yönetici, içerik ve mizah sayfaları' için bir iş ilanı verdi. Kişilere yıllık 85 bin dolar gibi yüklü bir miktarda maaş verecek olan Biden, internet gündemiyle iç içe olmayı deniyor.
Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Joe Biden seçim kampanyası için "ortak yönetici, içerik ve mizah sayfaları" için bir iş ilanı verdi.
Business Insider'ın haberine göre, 85.000 dolara (2 milyon 736 bin TL) kadar maaş teklif edilen bu işte podcast yayıncıları, dijital medya şirketleri ve popüler sosyal medya paylaşım sayfalarıyla iş birliği yapılacak. Başarılı adayların kampanyanın merkezi olan Wilmington, Delaware'e taşınması gerekecek.
İş ilanı, dijital medya alanındaki influencer'larla ilişki kurmanın ve sürdürmenin önemini vurguluyor.
Mizah içeriğinin başlıca yaratıcıları ve tüketicileri olan Z kuşağı, Biden için çok önemli bir kitleyi temsil ediyor.
Pek çok genç seçmen, Başkan'ın iklim krizi ve Gazze'deki savaş gibi konuları ele alış biçiminden memnuniyetsizliğini dile getirdi. Anketler, önemli sayıda gencin Biden'ın çabalarından ve politikalarından habersiz olduğunu gösteriyor ve bu da dijital medya aracılığıyla etkileşimi hayati hale getiriyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın