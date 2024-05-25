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Araştırmaya Göre, Çocuklar Çok Fazla Küfür Etme Alışkanlığını Annelerinden Ediniyor!

Araştırmaya Göre, Çocuklar Çok Fazla Küfür Etme Alışkanlığını Annelerinden Ediniyor!

anne Küfür
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 20:45

@Psikobilim_ isimli bir X (Twitter) hesabı, geçtiğimiz günlerde çocukların küfür etme alışkanlığının anneden geçtiğini söylediği bir araştırma serisi paylaştı.

İşte detaylar...👇

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@Psikobilim_ isimli bir X (Twitter) hesabı, geçtiğimiz günlerde çocukların küfür etme alışkanlığının anneden geçtiğini söylediği bir araştırma serisi paylaştı.

@Psikobilim_ isimli bir X (Twitter) hesabı, geçtiğimiz günlerde çocukların küfür etme alışkanlığının anneden geçtiğini söylediği bir araştırma serisi paylaştı.
twitter.com

Araştırmada katılımcıların küfürleri çoğunlukla annelerinden duyduğuna yönelik bazı raporlar da yer alıyor.

Araştırmada katılımcıların küfürleri çoğunlukla annelerinden duyduğuna yönelik bazı raporlar da yer alıyor.

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"Ayrıca ülkemizde de benzer bir çalışma yapıldı. Ailedeki küfür kullanımı, bir gencin küfür kullanımı üzerinde arkadaş çevresinden çok daha etkili."

"Ayrıca ülkemizde de benzer bir çalışma yapıldı. Ailedeki küfür kullanımı, bir gencin küfür kullanımı üzerinde arkadaş çevresinden çok daha etkili."

Bu çalışma ise yedi bölgeyi kapsıyor.

"Türkiye'deki çalışmada anne eğitiminin ve ailenin küfür üzerinde bu kadar etkili olmasına karşın bu çalışmaya katılan kişiler sadece babalarından küfür duyduklarını belirtmişler. Araştırmacılar bu durumu oldukça çelişkili buluyor."

"Türkiye'deki çalışmada anne eğitiminin ve ailenin küfür üzerinde bu kadar etkili olmasına karşın bu çalışmaya katılan kişiler sadece babalarından küfür duyduklarını belirtmişler. Araştırmacılar bu durumu oldukça çelişkili buluyor."
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Peki diğer kullanıcılar bu araştırma hakkında ne düşünüyor.

Gelin beraber bakalım👇

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