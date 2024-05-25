Araştırmaya Göre, Çocuklar Çok Fazla Küfür Etme Alışkanlığını Annelerinden Ediniyor!
Araştırmaya Göre, Çocuklar Çok Fazla Küfür Etme Alışkanlığını Annelerinden Ediniyor!
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@Psikobilim_ isimli bir X (Twitter) hesabı, geçtiğimiz günlerde çocukların küfür etme alışkanlığının anneden geçtiğini söylediği bir araştırma serisi paylaştı.
Araştırmada katılımcıların küfürleri çoğunlukla annelerinden duyduğuna yönelik bazı raporlar da yer alıyor.
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"Ayrıca ülkemizde de benzer bir çalışma yapıldı. Ailedeki küfür kullanımı, bir gencin küfür kullanımı üzerinde arkadaş çevresinden çok daha etkili."
"Türkiye'deki çalışmada anne eğitiminin ve ailenin küfür üzerinde bu kadar etkili olmasına karşın bu çalışmaya katılan kişiler sadece babalarından küfür duyduklarını belirtmişler. Araştırmacılar bu durumu oldukça çelişkili buluyor."
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Peki diğer kullanıcılar bu araştırma hakkında ne düşünüyor.
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