19 Yaşındaki Kullanıcı, 35 Yaşındaki Eski Sevgilisini Unutamadığını Söyleyince İnfial Yarattı!
19 Yaşındaki Kullanıcı, 35 Yaşındaki Eski Sevgilisini Unutamadığını Söyleyince İnfial Yarattı!
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, 19 yaşında olduğunu ve 35 yaşındaki eski sevgilisini unutamadığını söyledi. Bu duruma ise birçok kişiden tepki geldi.
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İlişkilerdeki yaş farkı kavramı son zamanlarda en çok tartışılan konulardan bir tanesi.
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, 19 yaşında olduğunu ve 35 yaşındaki eski sevgilisini unutamadığını şu şekilde anlattı.👇
Aradaki yaş farkıyla birlikte kullanıcının tutumu da tepki çekti. Birçok kişi birbirinden farklı yorumlarda bulundu.
Gelin kim ne demiş, beraber bakalım👇
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